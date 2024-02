Preta Gil voltará aos trios no carnaval de 2025: "Se der tudo certo" | A TARDE

A cantora Preta Gil contou ao Portal A TARDE que deve voltar aos tiros no carnaval do próximo ano. Segundo a artista, o processo de tratamento contra o câncer anda de forma positiva e existe a possibilidade de liberação pelo médico.



"Eu já espero voltar a cantar no trio em 2025, com certeza. Ano que vem eu já vou estar bem, já vou ter me reabilitado e se der tudo certo voltária sim. Alguns dos meus médicos estão aqui e acho que eles vão deixar. E o melhor disso é que eu vou me sentir segura para voltar" conta.

Preta curtiu essa sexta de carnaval da sacada do camarote familiar Expresso 2222, no Farol da Barra. Para ela, é uma emoção imensa ouvir as pessoas curtindo o carnaval e acenando, desejando mensagens de amor e recuperação.

"É uma loucura, um amor que eu não sabia que eles tinham por mim, todo mundo com muito respeito. Você fica aqui parado, você vê todo gritando meu nome, mandando beijo, dizendo que rezou por mim, que também teve câncer e superou... É muito bonito", celebra emocionada.

Pronta para jogo

Mostrando que está pronta para jogo, a artista brinca revelando que ainda não beijou no carnaval, mas que o festa ainda bão acabou. "Não beijei ainda, mas o carnaval começou agora, né? Vamos ver".





Leilane Teixeira | Ag. A TARDE