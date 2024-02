Primeiro dia de folia tem ‘loira e morena’ do Tchan no circuito Dodô | A TARDE

Após quatro dias de festa pré-carnaval, a folia momesca foi aberta oficialmente nesta quinta-feira, 8. Pelas ruas do circuito Dodô (Barra-Ondina), dois foliões transformar o seu amor pela banda É O Tchan, banda que fez sucesso nos anos 1990, em fantasia.

Vestidos de Carla Perez e Sheila Carvalho, a dupla de amigos Daniel Admo, de 42 anos, e Clecia Oliveira, de 35, chamaram atenção pela criatividade. Ao Portal A TARTE, Daniel confessou que participa, pela primeira vez, do Carnaval da capital baiana.

"Queremos subir no trio do É O Tchan e dançar com as meninas. Queria curtir com muita tranquilidade, alegria e segurança, porque estou aqui pela primeira vez, para curtir", disse o paulista.

Foliã nata, Clecia Oliveira afirmou que a motivação para a fantasia partiu do seu amigo, Daniel, que é "muito fã da banda". A soteropolitana deseja aproveitar os seis dias de festa, incluindo a quarta-feira de cinzas.

"Ele disse que ia passar o Carnaval em Salvador e eu não pensei duas vezes, partimos para fazer a fantasia. Deu um pouco de trabalho, mas conseguimos. Quero curtir todos os dias, com muita paz e alegria", afirmou.

Além do É O Tchan, a dupla de amigos espera curtir o show de Timbalada nesta quinta.