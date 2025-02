Programação completa do Fuzuê e Furdunço é confirmada; veja atrações

Mais de 100 atrações estarão no pré-Carnaval - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador confirmou com exclusividade ao Portal A TARDE as atrações que farão parte do Fuzuê e o Furdunço, eventos pré-carnavalescos, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra). Mais de 100 atrações desfilarão nos dias 22 e 23 de fevereiro.

No dia 22, o Fuzuê receberá defiles de 44 grupos culturais, iniciando a partir das 13h. No domingo, dia 23, o Furdunço reunirá 59 atrações, entre elas Baiana System, Tuca, É o Tchan, Targino Godin, Escandurras, Mudei de Nome, Filhos de Jorge e Olodum. Os horários das atrações ainda não foram informados.

Além disso, Furdunço terá uma edição inédita no Circuito Batatinha (Centro Histórico) no dia 2 de março, com 26 atrações, dentro do Carnaval de Salvador.

Confira as atrações confirmadas (divulgadas em ordem alfabética):

Fuzuê - a partir das 13h

1. A Mulherada

2. Afoxé Ayralogum

3. Afoxé Babá Afoman

4. Afoxé Filhos De Korin Efan

5. Afoxé Korin Nagô

6. Afoxé Relíquias Africanas

7. Afro Mangagá

8. Amendoim E Sua Turma

9. Baianas Do Reino De Oya

10. Bamcac

11. Banda Afro Arca Do Axé

12. Banda Big Show

13. Banda Marcial Dinah Gonçalves

14. Banda Marcial Navarro De Brito

15. Banda Show Índios Tamoios

16. Banda Show Malcom X

17. Barquinha De Bom Jesus Dos Pobres

18. Bike Fuzuê

19. Bloco As Kangoozeiras Da Bahia

20. Bloco Das Coleguinhas

21. Bloco Extraclasse

22. Boi Tricotado

23. Cangaceiros De Ipitanga

24. Charanga Do Pinguço

25. Charanga Tamirzinho Kids

26. Escola De Samba Filhos Da Feira

27. Fanfarra Bamupi

28. Fanfarra Bbg

29. Fanfarra Legião Do Pedro Ribeiro

30. Grupo Cultural Commanche Do Pelo

31. Grupo Cultural De Mascarados Maralegria

32. Grupo Cultural Imperatriz

33. Grupo Cultural Terno De Reis Rosa Menina

34. Grupo Eterna Juventude

35.Grupo Filó

36.Grupo Folclórico Zambiapunga

37.Leva Eu

38.Paroano Sai Milhó

39.Pierrot Tradição De Plataforma

40.Quadrilha Junina Forro Asa Branca

41.Quadrilha Junina Forró Do Luar

42.Quadrilha Junina Forro Mandacaru

43.Samba Curuzu City

44.Samba Junino Tôaê



Furdunço - a partir das 13h

1.AMulherada

2.Adelmo Casé

3.Aline Ataide

4.Armandinho Dodô E Osmar

5.Babado Novo

6.Baiana System

7.Bambolê

8.Banda Pena Branca

9.Banda Afro Araiyê

10.Banda Afro Arca Do Axé

11.Banda Big Show

12.Banda Cativeiro

13.Banda Flor Serena

14.Banda Release

15.Banda Roma Negra

16.Bruno Barroso

17.Chaveirinho Do Arrocha

18.Dan Valente

19.Daniel Vieira

20.Dh8

21.Diego Moraes

22.Duda Diamba

23.É O Tchan

24.Eletric Team

25.Escandurras

26.Estylo Candeal

27.Filhos De Jorge

28.Fit Dance

29.Forró Do Tico

30.Guga Meyra

31.Guig Gueto

32.Gutto Cabaré

33.Imunidade Charlie Brown

34.Juanzinho

35.Kamaphew Tawá Aspiral Do Reggae

36.Kart Love

37.Linnoy

38.Luciano Calasans

39.Lui

40.Maira Lins

41.Mambolada

42.Marculino E Seus Belezas

43.Mirella Bastos

44.Mudei De Nome

45.Olodum

46.Outros Baianos

47.Pagodart

48.Parangolé

49.Renanzinho Cbx

50.Som Do Sisal

51.Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro

52.Tais Nader

53.Targino Gondim

54.Tio Barnabé

55.Tk Rei Do Bar

56.Tonho Matéria

57.Tuca

58.Viviane Tripodi

59.Wilson Café



Furdunço Centro (Circuito Batatinha)

1.Banda Aiyé Baiyé

2.Banda Ruy Tapajós

3.Bicicletário Toca Raul

4.Bloco As Kangoozeiras Da Bahia

5.Brasuquera

6.Chico Marana

7.Coktel Baiano

8.Dakar Percussivo

9.Gerônimo

10.Grupo Pé De Lata

11.Jonga Lima E O Quasetrio

12.Lhego Valentim E Banda Leva U Trio

13.Los Cuatro

14.Manu Dourado

15.Máquina Do Tempo

16.Microtrio Ivan Huol

17.Movimento Pinaúna Power

18.Natália Magno

19.Os Eficientes

20.Rama Montegro

21.Rick Dpater

22.Rixô Elétrico

23.Samba Curuzu City

24.Thati

25.Wilson Café

26.Zeu Lobo, Alcatéia Banda E Coletivo Pelourinho