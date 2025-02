Carnaval: três estações de metrô funcionarão 24h para embarque; veja

CCR Metô monta operação especial para o Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

A partir do dia 27 de fevereiro, início oficial do Carnaval de Salvador, o funcionamento das estações de metrô Lapa, Rodoviária e Acesso Norte será 24h até o dia 4 de março. Segundo a CCR Metrô, essas estações permanecerão abertas ininterruptamente para embarque, enquanto as demais estarão disponíveis apenas para desembarque, com exceção da Estação CAB.

De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o BRT de Salvador também terá operação 24h no trecho entre a Rodoviária e a Lapa. Além disso, será disponibilizada uma linha de ônibus gratuita entre a Lapa e a Barra.

A operação contará com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que manterá uma base 24h na Estação da Lapa, além de patrulhamento nos terminais de ônibus e rondas no entorno das estações do metrô.

Durante o período regular, das 5h à meia-noite, todas as estações funcionarão normalmente para embarque e desembarque.