Quem inventou o abadá? História, regras de corte e onde customizar

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O abadá e a prática de customização representam a transição do vestuário no Carnaval de Salvador. O modelo substituiu vestimentas antigas e gerou um mercado de adaptação de peças para foliões em blocos e camarotes.

História e criação do abadá

Pedrinho da Rocha - Foto: Reprodução internet

O designer e publicitário baiano Pedrinho da Rocha idealizou o abadá moderno no ano de 1993.

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O primeiro abadá da história foi do Eva - Foto: Reprodução internet

Transição da mortalha : Atividades até o início da década de 1990 utilizavam a mortalha, túnica longa de tecido denso. Em 1993, Pedrinho da Rocha desenvolveu uma peça mais leve e com cavas ampliadas para o Bloco Eva.

: Atividades até o início da década de 1990 utilizavam a mortalha, túnica longa de tecido denso. Em 1993, Pedrinho da Rocha desenvolveu uma peça mais leve e com cavas ampliadas para o Bloco Eva. Origem do termo : A denominação tem origem na vestimenta branca utilizada por praticantes de capoeira. O protótipo teve confecção realizada por Angela.

: A denominação tem origem na vestimenta branca utilizada por praticantes de capoeira. O protótipo teve confecção realizada por Angela. Surgimento da customização: Foliões passaram a realizar alterações na modelagem padrão com uso de tesouras, amarrações e adereços. A prática levou blocos, marcas e ateliês a incorporarem a alteração de peças ao cronograma do evento.

Da mortalha ao abadá - Foto: Reprodução internet

Regras técnicas para corte e alteração da peça

O abadá funciona como credencial de acesso aos blocos e camarotes. O descumprimento de especificações visuais resulta no bloqueio da entrada do participante.

Preservação de elementos de acesso : A logomarca do bloco ou camarote, as marcas patrocinadoras e os elementos de validação (QR Code, código de barras ou chip RFID) devem permanecer visíveis sem sobreposição de pedrarias ou cortes.

: A logomarca do bloco ou camarote, as marcas patrocinadoras e os elementos de validação (QR Code, código de barras ou chip RFID) devem permanecer visíveis sem sobreposição de pedrarias ou cortes. Manutenção da cor base : A tonalidade do tecido identifica o dia de desfile ou o setor do evento. A cor predominante precisa ser mantida.

: A tonalidade do tecido identifica o dia de desfile ou o setor do evento. A cor predominante precisa ser mantida. Visibilidade do peitoral : Em adaptações sem alça ou com alças finas, a estampa frontal deve permanecer identificável na região do tórax.

: Em adaptações sem alça ou com alças finas, a estampa frontal deve permanecer identificável na região do tórax. Fixação de adereços : Alterações com aplicação de peso (como pedrarias, correntes ou estruturas rígidas) exigem costura reforçada para suporte à movimentação.

Locais para customização em Salvador

Salvador reúne pontos de atendimento temporários e estabelecimentos fixos para adaptação de abadás durante o período festivo: