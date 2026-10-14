DICAS E GUIA COMPLETO
Quem inventou o abadá? História, regras de corte e onde customizar
Saiba quem criou a peça no Carnaval de Salvador, o que não cortar e onde ajustar a roupa no circuito
O abadá e a prática de customização representam a transição do vestuário no Carnaval de Salvador. O modelo substituiu vestimentas antigas e gerou um mercado de adaptação de peças para foliões em blocos e camarotes.
História e criação do abadá
O designer e publicitário baiano Pedrinho da Rocha idealizou o abadá moderno no ano de 1993.
- Transição da mortalha: Atividades até o início da década de 1990 utilizavam a mortalha, túnica longa de tecido denso. Em 1993, Pedrinho da Rocha desenvolveu uma peça mais leve e com cavas ampliadas para o Bloco Eva.
- Origem do termo: A denominação tem origem na vestimenta branca utilizada por praticantes de capoeira. O protótipo teve confecção realizada por Angela.
- Surgimento da customização: Foliões passaram a realizar alterações na modelagem padrão com uso de tesouras, amarrações e adereços. A prática levou blocos, marcas e ateliês a incorporarem a alteração de peças ao cronograma do evento.
Regras técnicas para corte e alteração da peça
O abadá funciona como credencial de acesso aos blocos e camarotes. O descumprimento de especificações visuais resulta no bloqueio da entrada do participante.
- Preservação de elementos de acesso: A logomarca do bloco ou camarote, as marcas patrocinadoras e os elementos de validação (QR Code, código de barras ou chip RFID) devem permanecer visíveis sem sobreposição de pedrarias ou cortes.
- Manutenção da cor base: A tonalidade do tecido identifica o dia de desfile ou o setor do evento. A cor predominante precisa ser mantida.
- Visibilidade do peitoral: Em adaptações sem alça ou com alças finas, a estampa frontal deve permanecer identificável na região do tórax.
- Fixação de adereços: Alterações com aplicação de peso (como pedrarias, correntes ou estruturas rígidas) exigem costura reforçada para suporte à movimentação.
Locais para customização em Salvador
Salvador reúne pontos de atendimento temporários e estabelecimentos fixos para adaptação de abadás durante o período festivo:
- Pontos de entrega em shoppings: estruturas no Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Paralela abrigam balcões de atendimento integrado.
- Ateliês especializados: lojas e serviços expressos operam em centros comerciais com opções de alteração de decotes, modelagem body e aplicação de pedrarias.
- Balcões em centros regionais: o Salvador Norte Shopping dispõe de postos temporários com costureiras para ajustes imediatos e cortes padronizados.
- Ateliês de bairro: a região da Pituba concentra ateliês de moda com atendimento via agendamento para aplicação de franjas, crochê e pedrarias.
- Hotéis de credenciamento: espaços de camarotes oferecem postos de atendimento exclusivo nos hotéis de entrega de abadás no Corredor da Vitória e Rio Vermelho.