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DICAS E GUIA COMPLETO

Quem inventou o abadá? História, regras de corte e onde customizar

Saiba quem criou a peça no Carnaval de Salvador, o que não cortar e onde ajustar a roupa no circuito

Jair Mendonça Jr
Por
Customização representam a transição do vestuário
Customização representam a transição do vestuário - Foto: Reprodução internet

O abadá e a prática de customização representam a transição do vestuário no Carnaval de Salvador. O modelo substituiu vestimentas antigas e gerou um mercado de adaptação de peças para foliões em blocos e camarotes.

História e criação do abadá

Pedrinho da Rocha
Pedrinho da Rocha - Foto: Reprodução internet

O designer e publicitário baiano Pedrinho da Rocha idealizou o abadá moderno no ano de 1993.

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O primeiro abadá da história foi do Eva
O primeiro abadá da história foi do Eva - Foto: Reprodução internet
  • Transição da mortalha: Atividades até o início da década de 1990 utilizavam a mortalha, túnica longa de tecido denso. Em 1993, Pedrinho da Rocha desenvolveu uma peça mais leve e com cavas ampliadas para o Bloco Eva.
  • Origem do termo: A denominação tem origem na vestimenta branca utilizada por praticantes de capoeira. O protótipo teve confecção realizada por Angela.
  • Surgimento da customização: Foliões passaram a realizar alterações na modelagem padrão com uso de tesouras, amarrações e adereços. A prática levou blocos, marcas e ateliês a incorporarem a alteração de peças ao cronograma do evento.
Da mortalha ao abadá
Da mortalha ao abadá - Foto: Reprodução internet

Regras técnicas para corte e alteração da peça

O abadá funciona como credencial de acesso aos blocos e camarotes. O descumprimento de especificações visuais resulta no bloqueio da entrada do participante.

  • Preservação de elementos de acesso: A logomarca do bloco ou camarote, as marcas patrocinadoras e os elementos de validação (QR Code, código de barras ou chip RFID) devem permanecer visíveis sem sobreposição de pedrarias ou cortes.
  • Manutenção da cor base: A tonalidade do tecido identifica o dia de desfile ou o setor do evento. A cor predominante precisa ser mantida.
  • Visibilidade do peitoral: Em adaptações sem alça ou com alças finas, a estampa frontal deve permanecer identificável na região do tórax.
  • Fixação de adereços: Alterações com aplicação de peso (como pedrarias, correntes ou estruturas rígidas) exigem costura reforçada para suporte à movimentação.

Locais para customização em Salvador

Salvador reúne pontos de atendimento temporários e estabelecimentos fixos para adaptação de abadás durante o período festivo:

  • Pontos de entrega em shoppings: estruturas no Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Paralela abrigam balcões de atendimento integrado.
  • Ateliês especializados: lojas e serviços expressos operam em centros comerciais com opções de alteração de decotes, modelagem body e aplicação de pedrarias.
  • Balcões em centros regionais: o Salvador Norte Shopping dispõe de postos temporários com costureiras para ajustes imediatos e cortes padronizados.
  • Ateliês de bairro: a região da Pituba concentra ateliês de moda com atendimento via agendamento para aplicação de franjas, crochê e pedrarias.
  • Hotéis de credenciamento: espaços de camarotes oferecem postos de atendimento exclusivo nos hotéis de entrega de abadás no Corredor da Vitória e Rio Vermelho.

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ABadá carnaval de salador curiosidades do carnaval

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