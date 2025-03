Thiago Abravanel fala sobre homenagem a Silvo Santos no trio: "Emocionante"

Thiago Abravanel - Foto: Leilane Teixeira

O ator e cantor Thiago Abravanel falou com a imprensa sobre a homenagem que ele fez ao avô Silvio Santos em cima do trio durante o pré-Carnaval. O neto de Sílvio se fantasiou com a figura do eterno apresentador e dono do SBT. Segundo ele, o avô adora Carnaval e "com certeza se sentiu representado".

"Foi muito especial. A gente teve essa ide? porque meu avô sempre foi um cara que admirou o carnaval. Ele celebrou o carnaval com as marchinhas, então nesse ano eu falei: acho que é o momento da gente poder homenagear ele e celebrar a alegria que ele sempre vai deixar na nossa lembrança, na nossa vida. E foi muito emocionante ver a galera cantando as marchinhas em São Paulo, poder brincar com o lúdico, né? Eu não tenho cabelo nenhum, botei um cabelo azul com o peteado dele, o microfone, o terno desconstruído, o aviãozinho... Então foi muito emocionante. Eu fiquei muito feliz com a resposta e a alegria das pessoas. E é isso, sempre celebrar a vida do meu avô por toda a alegria que ele nos transmitiu durante tantos anos de carreira", contou.

Presente no Camarote Salvador, Tiago declarou seu amor pelo Carnaval da cidade. Segundo ele, que já perdeu a conta de quantas vezes esteve na cidade, é impossível falar de Carnaval sem falar de Salvador.

"Eu acabei de chegar em Salvador. Estava desde quinta-feira em Recife, onde conheci o Carnaval de lá pela primeira vez. Fiquei apaixonado tanto em Recife quanto o Olinda. Mas não tem como falar de Carnaval e não vir para o Salvador. Eu venho há mais de 15 anos para o Carnaval do Salvador. E eu amo poder vir e vir comemorar aqui os 25 anos do Camarote Salvador".