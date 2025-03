Claudia Leitte ignora polêmica e dispara: "É pelo cara lá de cima"

Cláudia fez ainda um dueto no trio com a cantora Wanessa Camargo - Foto: Vitor Santos | Agnews

Arrastando o tradicional bloco Largadinho, no circuito Barra/Ondina neste sábado, 2, a a cantora Cláudia Leite seguiu o percurso ignorando a polêmica envolvendo a alteração das letras de músicas que reverenciam a orixás.

Alguns foliões soltaram indiretas para a artista, que seguiu o percurso e disparou: "É tudo sempre pelo lá de cima [Deus]".

Cláudia fez ainda um dueto no trio com a cantora Wanessa Camargo, a qual teceu muitos elogios. "Para mim é uma honra ter essa mulher aqui. Sou sua fã, você é incrível e será sempre muito bem vida a Salvador". A filha de Zezé Di Camargo retribuiu os elogios e afirmou o prazer que é estar no Carnaval de Salvador cantando com Cláudia.

Desavença com Ivete

Em dezembro de 2024, as desavenças entre as artistas vieram à tona quando Claudia fez uma substituição polêmica na música “Caranguejo”. A artista cantou “eu louvo meu rei Yeshua” ao invés de “saudando a rainha Iemanjá”.

Yeshua é o nome de Jesus Cristo em hebraico, e o termo é muito usado por cristãos evangélicos. Iemanjá é uma divindade de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé.

A situação gerou discussão nas redes sociais e Ivete Sangalo curtiu uma publicação criticando a ação da colega de profissão. “Pegou muito mal… Mas esse é um assunto de muito tempo”.