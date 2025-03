“Grande satisfação”, diz vocalista do Toque Dez em estreia no Carnaval

- Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

Estreando no Carnaval de Salvador, a banda que está fazendo grande sucesso no cenário do arrocha, Toque Dez, arrastou uma multidão na noite deste domingo (2), no Circuito Osmar (Campo Grande).

Milsinho, vocalista do Toque Dez falou com exclusividade para o Grupo A TARDE, como é estrear no Carnaval de Salvador, levando o gênero para a festa, que é uma mistura de ritmos.

“Pra mim tá sendo um prazer imenso, fazendo parte desse super evento, pela primeira vez, e ser recebido com tanto carinho desse jeito, a galera cantando nossas músicas do começo e do final, e essa multidão nos acompanhando, pra mim é uma grande satisfação”, revelou ao Grupo A Tarde.

Fundada em Serrinha, interior da Bahia, a banda Toque Dez foi a mais escutada no estado, através do Youtube, no ano de 2024. Para Milsinho, a banda está onde sempre almejou.

“É uma sensação maravilhosa, isso só Deus explica, e é continuar mantendo o foco, trabalhando, na verdade, é isso que a gente sempre almejou, a gente trabalhou pra isso, acho que a gente tá conquistando e atingindo o nosso objetivo, que era estar aqui hoje, receber o tanto carinho desse jeito. Muito obrigado Salvador, obrigado gente!”, agradeceu.