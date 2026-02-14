Menu
HOME > CARNAVAL
APOSTA

Tomate distribui acarajé aos foliões e promove seu hit para o Carnaval

Ação do cantor veio após parada do trio para interagir com o Observatório A TARDE

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

14/02/2026 - 21:46 h

Cantor Tomate em apresentação no Carnaval de Salvador neste sábado, 14
Cantor Tomate em apresentação no Carnaval de Salvador neste sábado, 14

Assim como nos outros dias de folia, o cantor Tomate fez questão de parar o trio elétrico em frente ao Observatório A TARDE, neste sábado, 14, para interagir com os apresentadores Osmar Martins e Silvana Freire, que comandam as transmissões do A TARDE Folia, diretamente do Hotel Monte Pascoal na Barra.

Em meio a uma conversa descontraída com os apresentadores, o artista aproveitou a oportunidade para agradecer e parabenizar a cobertura do Carnaval pelo A TARDE Folia. “Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, transmitindo pra rede social de vocês, para o network de vocês. Parabéns de novo pra vocês”, disse o cantor.

Tomate também valorizou mais uma edição do Carnaval na capital baiana, exaltando todas as partes envolvidas para a realização do evento. “Olha como o Axé tá vivo, vivíssimo! Ver isso é lindo, ver a Bahia feliz, ver todo mundo que vem pra Bahia se sentir feliz. Isso é o mais importante”, disse o cantor.

“E a gente agradece a todo mundo que faz parte dessa festa. Não só os blocos, não só os foliões, enfim, tudo, vocês, a imprensa, todos nós, estamos juntos nisso. Parabéns, todo mundo que tá aqui”, acrescentou

Acarajé

O artista aproveitou o bate-papo com os jornalistas e deu a deixa para promover a sua aposta para o Carnaval 2026, a música "Acarajé", feita em parceria com o grupo Timbalada. Composta por Tomate e Luanna Damiani, o hit exalta a identidade baiana e o prato típico do estado, destacando o refrão sobre "comer acarajé" e "fissurada no axé".

“Marrom, você comeu acarajé esses dias. Você viu o que a gente trouxe hoje Marrom?”, indagou ele enquanto mostrava bolinhos de acarajé em cima do trio. Em seguida, sua equipe passou a distribuir os acarajés para os foliões enquanto cantava a música.

