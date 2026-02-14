Rei Momo e Rainha do Carnaval fazem revelações exclusivas ao A TARDE

Rei Momo, Rainha e as duas princesas do Carnaval ao lado de Silvana Freire e Osmar Marrom - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Entre os grandes personagens do Carnaval de Salvador se destacam o Rei Momo e a Rainha do Carnaval, além das duas princesas, que reinam pela capital baiana até a Quarta-feira de Cinzas.

Na noite deste sábado, 14, as figuras conversaram de forma exclusiva com Silvana Freire e Osmar Marrom, dupla de apresentadores na transmissão do A TARDE Folia diretamente do Observatório A TARDE, no Hotel Monte Pascoal, na Barra.

Neste ano, o Rei Momo escolhido pelo público foi Neto Rodrigues, de 45 anos, que descreveu a sensação de ocupar um cargo tão importante para a cultura de Salvador:

“É uma enorme satisfação estar aqui participando do Carnaval de Salvador, primeiro ano sendo o Rei Momo, com a chave da cidade para fazer a folia acontecer. Muito feliz. Espero que nesse Carnaval a gente consiga realmente trazer essa alegria, essa paz, essa união entre todos os foliões”

Além dele, a Rainha do Carnaval de Salvador, Maria Eduarda Nunes, de 21 anos, e as princesas Maria Lúcia e Maviniê Hebe, falaram sobre a responsabilidade e a alegria de terem sido escolhidas para os cargos.

“É uma enorme honra estar aqui hoje representando a mulher baiana, a mulher brasileira, mostrar a força da mulher baiana também, no maior Carnaval do mundo, que é o Carnaval de Salvador”, declarou a Rainha do Carnaval.

Por sua vez, a princesa Maviniê Hebe falou sobre o respeito com as mulheres durante o Carnaval. “É uma honra imensa para mim representar essa mulher arretada, que é a mulher baiana, que luta todos os dias para ocupar seu espaço, e usar a nossa voz para defender as mulheres”, destacou.

“Para os foliões curtirem esse Carnaval com muita alegria, mas com responsabilidade. Não é não. Respeitem as mulheres, por favor”, acrescentou ela.

Quem fechou o discurso foi a princesa Maria Lúcia, natural de Feira de Santana, que revelou estar pela primeira vez no Carnaval da capital baiana. “É a minha primeira vez no Carnaval de Salvador, cheguei aqui como princesa, vivendo essa experiência única. Está sendo surreal pra mim, não tenho palavras para dizer o quão grandioso é o Carnaval de Salvador”, concluiu ela.