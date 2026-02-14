Camarote em casa: foliões curtem Carnaval na varanda no Campo Grande

Varandas se transformam em pequenos camarotes durante o Carnaval no Circuito Osmar - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

O Circuito Osmar do Carnaval de Salvador, no bairro do Campo Grande, tem características únicas que fazem a atmosfera da folia ter um ar acolhedor e familiar. Desde o início das festas na região, os grandes trios elétricos desfilam entre as ruas residenciais e são acompanhados por milhares de pessoas que curtem o Carnaval na sacada de prédios.

Batizados carinhosamente de camarotes em casa, os apartamentos espalhados pelo trajeto da folia abrigam famílias, amigos e até mesmo clientes de quem encontrou na varanda do próprio lar a oportunidade de empreender.

Para o professor de educação física Pedro Ribeiro, de 62 anos, não há nada melhor do que curtir o Carnaval em casa. Ele é morador antigo do Centro, mas se mudou para um imóvel no circuito em 2021 e não pensa em outra forma de aproveitar os shows de Carnaval desde então.

Pedro Ribeiro, de 62 anos, ao lado da esposa | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

"Em primeiro lugar, a segurança, né? E a satisfação dos filhos da gente. Eles gostam de brincar, brincam de uma forma segura e dá para ver tudo. O bom é que é de graça, melhor ainda", disse ele.

Quem também aprova essa tradição é Michele Lourenço. A professora é moradora de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas se locomove para curtir o Carnaval na casa de parentes e amigos há 14 anos.

Acompanhada pelo filho, Michele se diverte com petiscos e bebidas ao lado de outros moradores que também se deslocam para a área de convivência do condomínio quando os cantores e bandas passam.

Michele Lourenço ao lado do filho | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

"A melhor forma de curtir é aqui no prédio, porque com filhos, crianças, eu acho mais seguro. Já fui com ele para a rua, mas daí a gente volta para cá para o prédio, junta as mesas, compra uns amendoins, umas bebidas e fica todo mundo tranquilo", explicou.

Além deles, Gabriela Souza, de 25 anos, conta que une “o útil ao agradável” ao aproveitar o Carnaval dentro de casa. A psicóloga mora nas proximidades do Circuito Osmar há dois anos, e espera continuar na região por conta da comodidade na hora de curtir os festejos carnavalescos.

Gabriele Souza, de 25 anos | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

“É muito bom, conforto total. Só descer e já tá na rua, dá para aproveitar, dá para ficar tranquila, vai em casa, pega uma bebida, desce e aproveita. Também gosto muito da Barra, mas claro que só o deslocamento até lá já é um cansaço muito grande”, declarou ela.

Camarote ultrapassa gerações

Entre os pequenos espaços e varandas que reúnem foliões para acompanhar a programação do Circuito Osmar se destaca o “Camarote da Lulu”, espaço criado pelo advogado Danilo Tavares, de 38 anos, e pela enfermeira Andiara Barros, de 40, pais da pequena Lulu, de 3 anos.

Anteriormente, o espaço havia sido batizado como “Camarote do Danilo”, nome que carregou durante 15 anos, até ser renomeado com o nascimento da filha do casal.

Danilo Tavares e Andiara Barros seguram a filha Lulu, protagonista do Camarote | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Danilo explica que o espaço funciona como um “Camarote VIP”, destinado a amigos e familiares do casal, que não precisam pagar para aproveitar a folia no local. O casal explica que eles têm uma organização prévia para a realização do Camarote, arcando com os custos para o funcionamento do espaço.

“Aqui a gente se organiza antecipadamente, mais de um mês aí, de frente para organização programando o banner, tirando foto com todos os artistas.”, explicou Andiara. Eles contaram que sempre fazem esforços para que a pequena Lula encontre alguns dos artistas que estarão na programação.

“Você viu lá, ela [Lulu] tem foto com Bel, tem foto com Durval. Ela subiu no trio de Ivete ano passado e tirou foto em cima do trio”, afirmou a mulher.

Camarote da Lulu visto debaixo | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

O casal também declarou que o maior objetivo deles ao promover o “Camarote da Lulu” é valorizar o circuito no Campo Grande, movimento que é acompanhado pelas autoridades responsáveis pelo Carnaval na capital baiana.

“O Governo do Estado e a Prefeitura sempre tentam valorizar, eles vêm tentando revitalizar o Campo Grande e estão conseguindo. Eu venho acompanhando há muito tempo, teve a queda no Campo Grande e agora está começando a respirar de novo o circuito, isso é uma felicidade”, concluiu Danilo.