HOME > CARNAVAL
CURTIÇÃO COM CONFORTO

Camarote em casa: foliões curtem Carnaval na varanda no Campo Grande

Prática é tradição há décadas no Circuito Osmar

Por Gustavo Nascimento e Dara Medeiros | Portal Massa

14/02/2026 - 19:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Varandas se transformam em pequenos camarotes durante o Carnaval no Circuito Osmar
O Circuito Osmar do Carnaval de Salvador, no bairro do Campo Grande, tem características únicas que fazem a atmosfera da folia ter um ar acolhedor e familiar. Desde o início das festas na região, os grandes trios elétricos desfilam entre as ruas residenciais e são acompanhados por milhares de pessoas que curtem o Carnaval na sacada de prédios.

Batizados carinhosamente de camarotes em casa, os apartamentos espalhados pelo trajeto da folia abrigam famílias, amigos e até mesmo clientes de quem encontrou na varanda do próprio lar a oportunidade de empreender.

Para o professor de educação física Pedro Ribeiro, de 62 anos, não há nada melhor do que curtir o Carnaval em casa. Ele é morador antigo do Centro, mas se mudou para um imóvel no circuito em 2021 e não pensa em outra forma de aproveitar os shows de Carnaval desde então.

Pedro Ribeiro, de 62 anos, ao lado da esposa
Pedro Ribeiro, de 62 anos, ao lado da esposa | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

"Em primeiro lugar, a segurança, né? E a satisfação dos filhos da gente. Eles gostam de brincar, brincam de uma forma segura e dá para ver tudo. O bom é que é de graça, melhor ainda", disse ele.

Quem também aprova essa tradição é Michele Lourenço. A professora é moradora de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas se locomove para curtir o Carnaval na casa de parentes e amigos há 14 anos.

Acompanhada pelo filho, Michele se diverte com petiscos e bebidas ao lado de outros moradores que também se deslocam para a área de convivência do condomínio quando os cantores e bandas passam.

Michele Lourenço ao lado do filho
Michele Lourenço ao lado do filho | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

"A melhor forma de curtir é aqui no prédio, porque com filhos, crianças, eu acho mais seguro. Já fui com ele para a rua, mas daí a gente volta para cá para o prédio, junta as mesas, compra uns amendoins, umas bebidas e fica todo mundo tranquilo", explicou.

Além deles, Gabriela Souza, de 25 anos, conta que une “o útil ao agradável” ao aproveitar o Carnaval dentro de casa. A psicóloga mora nas proximidades do Circuito Osmar há dois anos, e espera continuar na região por conta da comodidade na hora de curtir os festejos carnavalescos.

Gabriele Souza, de 25 anos
Gabriele Souza, de 25 anos | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

“É muito bom, conforto total. Só descer e já tá na rua, dá para aproveitar, dá para ficar tranquila, vai em casa, pega uma bebida, desce e aproveita. Também gosto muito da Barra, mas claro que só o deslocamento até lá já é um cansaço muito grande”, declarou ela.

Camarote ultrapassa gerações

Entre os pequenos espaços e varandas que reúnem foliões para acompanhar a programação do Circuito Osmar se destaca o “Camarote da Lulu”, espaço criado pelo advogado Danilo Tavares, de 38 anos, e pela enfermeira Andiara Barros, de 40, pais da pequena Lulu, de 3 anos.

Anteriormente, o espaço havia sido batizado como “Camarote do Danilo”, nome que carregou durante 15 anos, até ser renomeado com o nascimento da filha do casal.

Danilo Tavares e Andiara Barros seguram a filha Lulu, protagonista do Camarote
Danilo Tavares e Andiara Barros seguram a filha Lulu, protagonista do Camarote | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Danilo explica que o espaço funciona como um “Camarote VIP”, destinado a amigos e familiares do casal, que não precisam pagar para aproveitar a folia no local. O casal explica que eles têm uma organização prévia para a realização do Camarote, arcando com os custos para o funcionamento do espaço.

“Aqui a gente se organiza antecipadamente, mais de um mês aí, de frente para organização programando o banner, tirando foto com todos os artistas.”, explicou Andiara. Eles contaram que sempre fazem esforços para que a pequena Lula encontre alguns dos artistas que estarão na programação.

“Você viu lá, ela [Lulu] tem foto com Bel, tem foto com Durval. Ela subiu no trio de Ivete ano passado e tirou foto em cima do trio”, afirmou a mulher.

Camarote da Lulu visto debaixo
Camarote da Lulu visto debaixo | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

O casal também declarou que o maior objetivo deles ao promover o “Camarote da Lulu” é valorizar o circuito no Campo Grande, movimento que é acompanhado pelas autoridades responsáveis pelo Carnaval na capital baiana.

“O Governo do Estado e a Prefeitura sempre tentam valorizar, eles vêm tentando revitalizar o Campo Grande e estão conseguindo. Eu venho acompanhando há muito tempo, teve a queda no Campo Grande e agora está começando a respirar de novo o circuito, isso é uma felicidade”, concluiu Danilo.

