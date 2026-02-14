Menu
CARNAVAL DE SALVADOR

Barra-Ondina: Homem com tornozeleira é preso em flagrante por furtar foliões

Homem tinha mandado de prisão em aberto

Redação

Por Redação

14/02/2026 - 20:01 h | Atualizada em 14/02/2026 - 20:12

Polícia Civil da Bahia no Carnaval
Polícia Civil da Bahia no Carnaval -

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na madrugada deste sábado, 14, um homem de 27 anos no circuito Barra-Ondina, no Carnaval de Salvador. Ele é investigado por integrar uma associação criminosa especializada em furtos de celulares em eventos com grande público.

Segundo a polícia, o suspeito já vinha sendo monitorado por equipes especializadas. Após a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

A investigação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Polícia Judiciária (COPJ).

Outra dupla é presa em flagrante

Ainda no circuito, dois homens, de 50 e 21 anos, foram presos em flagrante por furto e tentativa de furto de celulares.

De acordo com a Polícia Civil, equipes descaracterizadas identificaram a atuação da dupla, que se aproximava das vítimas em meio à aglomeração para tentar furtar os aparelhos.

Após consulta aos sistemas, a polícia constatou que os dois já têm antecedentes por roubos e furtos.

Um deles utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. O outro já havia sido alvo da Operação Mobile, deflagrada em 2025, voltada ao combate de furtos e roubos de celulares.

