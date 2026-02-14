CARNAVAL DE SALVADOR
Barra-Ondina: Homem com tornozeleira é preso em flagrante por furtar foliões
Homem tinha mandado de prisão em aberto
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A Polícia Civil da Bahia prendeu, na madrugada deste sábado, 14, um homem de 27 anos no circuito Barra-Ondina, no Carnaval de Salvador. Ele é investigado por integrar uma associação criminosa especializada em furtos de celulares em eventos com grande público.
Segundo a polícia, o suspeito já vinha sendo monitorado por equipes especializadas. Após a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.
A investigação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Polícia Judiciária (COPJ).
Leia Também:
Outra dupla é presa em flagrante
Ainda no circuito, dois homens, de 50 e 21 anos, foram presos em flagrante por furto e tentativa de furto de celulares.
De acordo com a Polícia Civil, equipes descaracterizadas identificaram a atuação da dupla, que se aproximava das vítimas em meio à aglomeração para tentar furtar os aparelhos.
Após consulta aos sistemas, a polícia constatou que os dois já têm antecedentes por roubos e furtos.
Um deles utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. O outro já havia sido alvo da Operação Mobile, deflagrada em 2025, voltada ao combate de furtos e roubos de celulares.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes