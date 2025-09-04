Menu
CARNAVAL
CARNAVAL 2026

Veja como cadastrar veículos para acesso às áreas do Carnaval

Serão cinco grandes áreas de restrição mais 12 locais que serão subdivididos; confira

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 9:01 h
As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais
As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais -

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou o cadastramento de veículos para acessar às zonas de restrição do Carnaval 2026. Neste ano, o carnaval de Salvador contará com cinco grandes áreas de restrição de circulação de veículos. Essas regiões serão subdivididas num total de 12 subáreas.

As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais. Os veículos que não possuírem a devida liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência serão autuados.

A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$ 130,16. Essa é uma infração de natureza média, prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O infrator está sujeito ainda a quatro pontos na CNH.

Quem deve credenciar

O cadastro é para moradores de áreas que são fechadas durante o Carnaval de Salvador. O morador poderá acessar o site do órgão de trânsito para saber se sua residência está em uma das áreas de restrição da festa.

Cada imóvel tem direito de registrar até dois veículos.

Como se cadastrar

Quem já tem cadastro

Para receber em casa as credenciais emitidas gratuitamente, o procedimento deve ser feito até o dia 23 de novembro no site da Transalvador, clicando no ícone “Carnaval 2026” ou no banner que ficam na página inicial.

O procedimento está ainda mais simples para o morador que já fez o cadastro anteriormente. Basta acessar o sistema com os mesmos login e senha. Em seguida, confirmar o veículo que já foi cadastrado no ano passado, substituí-lo ou incluir os dados de um novo automóvel.

O cidadão que já tiver o cadastro prévio e não confirmar, substituir ou incluir um novo automóvel no site até a data limite deverá ir aos postos físicos, que serão abertos em data e locais a serem divulgados, caso deseje uma nova credencial.

Novo cadastro

Quem não tem cadastro no site pode fazer virtualmente um novo registro para receber os adesivos em casa também até o dia 23 de novembro. Para isso, o proprietário do imóvel ou o inquilino deverá informar os números do IPTU, CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do proprietário do imóvel.

Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderão ser informados os números do Renavam (que consta no documento do veículo) e da placa do veículo a ser cadastrado.

Até o final prazo todos poderão efetuar mudanças nas placas dos veículos. Após o dia 23 de setembro, o procedimento só poderá ser realizado em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.

Cadastro fora do prazo

As credenciais só serão entregues nas residências dos moradores que cadastraram as placas dos veículos até 23 de novembro no site da Transalvador. Quem perder o prazo, terá que retirar as credenciais nos postos de atendimento. Para agilizar a retirada nesses pontos, mesmo após a data limite, o cidadão poderá fazer o cadastro das placas no site, mas deverá ir nos balcões para buscar as credenciais.

x