Vereadores vistoriam estruturas do circuito Barra-Ondina nesta segunda | A TARDE

Após a suspensão do embargo da passarela dos ambulantes, na Barra, os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa do Carnaval da Câmara Municipal de Salvador (CMS) realizaram, na manhã desta segunda-feira, 5, uma vistoria na passarela montada para os ambulantes pela prefeitura de Salvador. Além disso, os parlamentares também realizaram visitas no Posto Operacional da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e na Central de Operações do Carnaval, localizada na Cogel, em Ondina.



A nova estrutura em formato de “passarela” montada na Barra, que concentra os ambulantes e proporciona mais espaço aos foliões, também foi objeto de atenção. O vereador destacou a suspensão da interdição na obra de construção da passarela, ressaltando que a Auditoria-Fiscal do Trabalho atestou as medidas de segurança adotadas pela empresa.

Vistoria foi finalizada no Centro de Controle do Carnaval (Cogel) | Foto: Divulgação

“A estrutura montada pela Prefeitura de Salvador é sempre exemplo para as demais cidades do país. Associada à expertise e qualificação de todos os colaboradores, verificamos muitas inovações e novas tecnologias empregadas pela Prefeitura nos circuitos para garantir pronto atendimento e resolução de casos, além da vigilância constante. Damos exemplo no tamanho da festa, na animação, mas sobretudo na organização e responsabilidade com que a Prefeitura trata esse momento tão importante da nossa cultura”, disse o vereador Claudio Tinoco (União Brasil), que é ex-secretário de Cultura e Turismo e ex-presidente da Saltur, tendo estado à frente da coordenação do Carnaval de Salvador por oito anos.



Os vereadores aproveitaram a visita técnica para dialogar com os trabalhadores do Posto da Saltur, responsável pelo monitoramento, da festa momesca.

A vistoria foi finalizada na Cogel, onde representantes de todos os órgãos municipais envolvidos na operação do Carnaval estão concentrados, avaliando constantemente questões de segurança, trânsito, infraestrutura, dentre outras demandas da festa, em tempo real.



O vereador Duda Sanches (União Brasil) destacou a importância da presença da Câmara neste momento de fiscalização da festa. “Estivemos hoje in loco, de perto, para ver todas as nuances dos bastidores da festa. Destaco o trabalho unificado que existe entre todas as secretarias da cidade, que trabalham de forma integrada e compilam todos os dados para ajudar o folião a ter uma festa ainda mais especial”, disse Sanches.