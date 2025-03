Vídeo: foliões usam leques ‘mágicos’ para afastar toró no Pelourinho

Foliões usaram leques carnavalescos no lugar de guarda-chuvas ou capas - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Após a chuva tentar atrapalhar o primeiro dia de Carnaval dos foliões no Pelourinho, nesta quinta-feira, 27, um grupo de amigos deu um jeito inusitado de reverter a situação: usou leques carnavalescos no lugar de guarda-chuvas ou capas.

Com quimonos brilhantes e abertos, Alielson Santos e seus parceiros desfilaram pelo Circuito Batatinha, no Pelô, chamando atenção por onde passavam ao bater os leques. Segundo ele, a chuva não foi um problema para a curtição.

Em entrevista ao MASSA!, Alielson brincou que o objeto tem ‘poderes especiais’ além de afastar o calor. “Rapaz, a gente tava em casa, viu que tava chovendo, pegou o leque, bateu e a chuva saiu! Só bater o leque que a chuva vai embora. Se quer que chova, esconde o leque que a água desce.”

| Foto: Olga Leira / Ag. Tarde

O folião não se intimidou com o aguaceiro no começo do dia e foi para as ruas curtir. "É babado, viu? O leque não é só pra refrescar, é pra animar, faz parte da batida!"

Veja vídeo: