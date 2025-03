Vovô do Ilê reage a denúncia de transfobia no Gandhy: "Nunca vi"

Vovô do Ilê | Filhos de Gandhy - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde | Matheus Leite / Divulgação

A polêmica envolvendo o afoxé Filhos de Gandhy ganhou repercussão após a inclusão de uma cláusula em seu estatuto que vetava a participação de homens trans no bloco. A medida gerou críticas nas redes sociais, além de uma investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Em resposta às críticas, a Defensoria Pública da Bahia afirmou que a regra era discriminatória e recomendou a exclusão.

O bloco, que tradicionalmente é formado apenas por homens cisgêneros, fez um recuo e substituiu o termo "cisgênero" por "sexo masculino" em um comunicado oficial, informando também que realizaria uma assembleia-geral para discutir mudanças no estatuto.

Antigo comunicado do Filhos de Gandhy foi criticado devido a cláusula 10. Bloco já alterou o trecho "cisgênero" por "sexo masculino" | Foto: Reprodução

Diante dessa repercussão, o Vovô do Ilê, figura importante na cultura baiana, se posicionou sobre a situação, reforçando a postura histórica do Gandhy e destacando a importância de manter as tradições do bloco. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele afirmou que nunca observou uma postura discriminatória no afoxé, mesmo sendo tradicionalmente composto por homens.

Eu queria conversar com o pessoal do Gandhy, porque o Gandhy nunca teve, apesar de ser um bloco composto só por homens, essa postura de proibir. Sempre vim para a saída do Gandhy e nunca vi essa postura da diretoria Vovô do Ilê

O bloco, por sua vez, também se manifestou, reafirmando seu compromisso com o diálogo e a reflexão sobre como manter suas tradições vivas, ao mesmo tempo em que acompanha as discussões sociais sobre inclusão e diversidade. Confira: