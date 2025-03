Xanddy Harmonia atrai turistas e baianos na Melhor Segunda: “Surreal”

Pipoca Melhor Segunda - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

A famosa ‘Pipoca Melhor Segunda’, do cantor Xanddy Harmonia, arrastou turistas e soteropolitanos pelas ruas do circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), em Salvador, na noite dessa segunda-feira, 24. Presentes na festa, um grupo de amigos gaúchos falou ao Portal A Tarde sobre a folia.

Relações públicas, Sérgio veio de Porto Alegre com mais três pessoas, e diz que passará apenas o período do pré-Carnaval na cidade. Acostumado com o clima de Salvador, ele afirmou que é sua primeira experiência como folião.

“É maravilhoso, intenso, uma coisa única, uma energia surreal. Não tem como explicar o Carnaval do Salvador, é uma coisa assim, só quem vem consegue sentir” afirmou Sérgio, que continuou: “Nós vamos ficar aqui no pré-Carnaval. Todo pré-Carnaval nós vamos fazer em Salvador, e nós estamos curtindo muito, muito”.

Sérgio | Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

Questionado sobre qual atração mais lhe chamou atenção, Sérgio foi categórico e disse ter sido fisgado pela energia de Daniela Mercury. “Daniela Mercury, que ela veio e nos abraçou assim, com uma energia só dela. É única, maravilhosa”, disparou.

Acompanhado de Sérgio, o professor Flávio também foi só elogios ao festejo. “O Carnaval de Salvador é maravilhoso, eu quero que todo mundo venha pra cá. É a primeira vez aqui também do Carnaval, já vim para Salvador várias vezes, mas no Carnaval é a primeira. Festa animada, alegre, muito legal", pontuou.

Flávio | Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

Já Fernanda, soteropolitana, disse que não curte o Carnaval, mas sim o período que antecede a festa. Ela também se declarou fã de Xanddy, e afirmou estar esperando as antigas.

“Eu gosto do pré-Carnaval. Hoje ele está bom, eu estou gostando. Está organizado, não está tendo briga. Então, hoje está legal. Eu gosto das antigas, que ele ainda não cantou, mas está bacana”, afirmou.