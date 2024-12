Davidson Magalhães detalha parceria com CBPM para geração de emprego

Secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre-BA), Davidson Magalhães, ressaltou, na manhã desta terça-feira, 17, durante conversa com o Portal A TARDE, no II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, sobre a importância da área da mineração ao setor de emprego no Estado.

“O estado é o terceiro produtor mineral no Brasil. A mineração tem um papel fundamental no desenvolvimento. Não tem desenvolvimento sem ter processo da mineração”, iniciou o líder da pasta.

Davidson detalhou que a secretaria e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) possuem um parceria que estimula a geração de empregos no setor em cidades da Bahia.

“Assinamos um termo de colaboração técnica com a CBPM para qualificar a mão de obra, não só para o processo da mineração, mas principalmente para agregação de valor no processo da industrialização dos produtos minerais, da transformação desse produto, que esse é o nosso objetivo fundamental. Esse termo de colaboração já está em funcionamento e a Setre com a CBPM realiza a qualificação profissional nas regiões onde são impactadas pelas ações da mineração, para que a gente incorpore a mão de obra local e qualifique e gere cada vez mais emprego e renda no nosso Estado”, especificou.

Davidson também citou a relevância do fórum realizado pela CBPM que acontece nesta terça, no Fera Palace Hotel, em Salvador, para a Bahia.

“Esse segundo fórum traz um tema importante que é a mineração e a sustentabilidade. Tem dois aspectos que devem ser destacados: primeiro a questão ambiental, porque hoje nós estamos vivendo uma crise ambiental grande, não só no Brasil, mas no mundo e essa área da mineração é muito sensível para a questão ambiental, portanto, nós precisamos ter, do ponto de vista da sustentabilidade, condições ambientais porque são fundamentais inclusive para o produto”, disse.

“O outro aspecto da sustentabilidade diz respeito à agregação de valor [...] e acho que a CBPM tem dado a contribuição [...] ao processo da mineração. Nós temos minerais estratégicos para essa nova fase ou desenvolvimento das novas tecnologias e que nós precisamos fazer com que esses minerais não sejam exportados no Brasil sem aproveitamento”, continuou.

O II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, organizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o Grupo A TARDE, ocorre nesta terça, em Salvador. O evento está reunindo autoridades, especialistas, empresários e representantes de mineradoras para discutir importantes pautas relacionadas à agenda sustentável.

Programação

Com uma programação diversificada, o Fórum abordará temas como a "Transição energética: cenário atual e desafios", "ESG e boas práticas na mineração", "Ações da iniciativa privada para a sustentabilidade" e "Caminhos para o desenvolvimento sustentável da mineração".

Entre os palestrantes confirmados do fórum estão o diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Rinaldo Mancin; o presidente do Sindicato de Mineração na Bahia (SINDIMIBA), Sandro Magalhães; a vice-presidente de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez; o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRADES), Georges Humbert; e outros grandes nomes da agenda sustentável e setor mineral da Bahia e do Brasil.