Georges Humbert fala sobre desenvolvimento sustentável e mineração

Presidente da CBPM participa do II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade

Presente no II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, nesta terça-feira, 17, o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), Georges Humbert, falou sobre a tarefa de equilibrar a atividade de mineração com o desenvolvimento sustentável.

Em conversa com o Portal A TARDE, George, que participará do Painel 4 - Caminhos para o desenvolvimento sustentável da mineração, citou exemplos de como a mineração está presente na vida das pessoas.

"Tudo que envolve sustentabilidade, a gente consegue desmistificar uma séria de falsos problemas que são criados como qualquer intervenção econômica na vida humana. Com a mineração, não foge disso. A mineração, claro, causa impacto, muitas vezes até dano ambiental, como em Mariana e Brumadinho, mas a mineração salva vidas. Desde os medicamentos, equipamentos, da tecnologia [...] Gera emprego, renda, e é uma atividade altamente auditável, controlada no plano da legislação e da própria produção", afirmou o presidente do Ibrades.

"A mineração une desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e preserva o meio ambiente, na medida que ela tenta mitigar os impactos ou monitorar os mesmos", completou.