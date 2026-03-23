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CIÊNCIA & TECNOLOGIA

Mistério! Pirâmide semelhante à do Egito é registrada em Marte

Estrutura geométrica impressiona por sua semelhança com as pirâmides egípcias.

Luan Julião

Por Luan Julião

23/03/2026 - 17:50 h

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Com 145 metros de altura e 290 metros de diâmetro, a “pirâmide” marciana é uma curiosidade científica
Com 145 metros de altura e 290 metros de diâmetro, a “pirâmide” marciana é uma curiosidade científica -

Uma estrutura geométrica que lembra uma pirâmide, semelhante às construções do Egito Antigo, chama atenção não na Terra, mas em outro planeta: Marte. A formação, conhecida como “tetraedro de Candor”, foi identificada a partir de imagens captadas por satélites ainda no início dos anos 2000.

O registro mais antigo do fenômeno remonta a 2002, quando equipamentos que analisam a superfície marciana fotografaram a área onde a estrutura está localizada. Desde então, as imagens passaram a circular amplamente, especialmente com o avanço das discussões sobre inteligência artificial, levantando dúvidas sobre a autenticidade do material.

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O chamado tetraedro de Candor fica em Candor Chasma, um vale do planeta vermelho caracterizado por formações rochosas esculpidas ao longo do tempo. De acordo com estudos, a estrutura tem cerca de 290 metros de diâmetro e alcança aproximadamente 145 metros de altura, dimensões que reforçam sua imponência.

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Apesar da semelhança com construções humanas, especialistas descartam qualquer origem artificial. A região onde o tetraedro está inserido passou por diversos processos naturais, como ação da água, deslizamentos de terra, ventos intensos e possíveis atividades tectônicas, que contribuíram para moldar o relevo.

Detalhes observados nas imagens, como irregularidades no topo e nas faces da formação, também indicam que se trata de uma rocha esculpida pela natureza. Segundo pesquisadores, a associação com pirâmides ocorre porque o formato lembra padrões geométricos familiares aos seres humanos, o que pode levar a interpretações equivocadas.

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