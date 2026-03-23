LUTO
Dono do OnlyFans, empresário morre aos 43 anos
O bilionário transformou a plataforma de conteúdo adulto em um fenômeno mundial
Por Franciely Gomes
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Leonid Radvinsky faleceu nesta segunda-feira, 23, aos 43 anos. Dono do site de conteúdo adulto OnlyFans, o empresário ucranuano-americano tratava um câncer, mas não resistiu ao tratamento.
Em nota, os funcionários da empresa lamentaram o ocorrido e prestaram uma última homenagem. “Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, escreveram.
Sem revelar o tipo de câncer, a equipe também informou que a família de Leonid preza por privacidade neste momento difícil. “Sua família solicitou privacidade neste momento difícil”, concluiu o comunicado.
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Trajetória de Leonid
Radvinsky adquiriu a Fenix International Limited, empresa controladora do OnlyFans, em 2018. Ele atuou como diretor e acionista majoritário e estava negociando a venda de sua participação da empresa, mas as conversas ainda estavam em estágio inicial.
Com o sucesso da venda de conteúdos adultos na plataforma, ele adquiriu uma fortuna de 4,7 bilhões, como foi informado pela revista Forbes, no ranking de bilionários de 2025.
Antes da administração do OnlyFans, Leonid também comandava sites que disponibilizavam senhas hackeadas e a empresa Leo, um fundo de capital de risco que se concentrava em investimentos em empresas de tecnologia.
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