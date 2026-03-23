Avião militar com 125 pessoas cai durante decolagem na Colômbia

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Avião teria caído próximo ao Equador - Foto: Divulgação | Força Aérea Colombiana

Um avião de transporte militar caiu durante a decolagem, nesta segunda-feira, 23, no sudoeste da Colômbia, informou o governo. Transportava cerca de 80 pessoas, segundo informações do exército à AFP.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que o avião tipo Hércules, da Força Aérea colombiana, caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador.

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Havia um total de 125 pessoas a bordo, entre 114 passageiros e 11 membros da tripulação, segundo o comandante da Força Aeroespacial colombiana, o general Fernando Silva. Fernando disse que 48 feridos foram resgatados em balanço preliminar.



Ainda de acordo com o ministro colombiano, os protocolos de assistência às vítimas foram acionados.

"Todos os protocolos de assistência às vítimas e seus familiares foram ativados, assim como a investigação correspondente. Expresso as minhas mais sinceras condolências às famílias dos afetados e, em respeito ao seu luto, peço a todos que evitem especulações até que haja informações oficiais disponíveis", afirmou em publicação nas redes.

Presidente se manifesta

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, lamentou o ocorrido, e afirmou esperar que não tenha ocorrido mortes no acidente. Não há, até o momento, informações sobre mortos e feridos.

“Espero que não haja mortes neste acidente horrível que não deveria ter acontecido”, afirmou o presidente.

