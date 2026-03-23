MUNDO
Avião militar com 125 pessoas cai durante decolagem na Colômbia
Informação foi confirmada por ministro colombiano
Por AFP e Redação
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Um avião de transporte militar caiu durante a decolagem, nesta segunda-feira, 23, no sudoeste da Colômbia, informou o governo. Transportava cerca de 80 pessoas, segundo informações do exército à AFP.
O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que o avião tipo Hércules, da Força Aérea colombiana, caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador.
Havia um total de 125 pessoas a bordo, entre 114 passageiros e 11 membros da tripulação, segundo o comandante da Força Aeroespacial colombiana, o general Fernando Silva. Fernando disse que 48 feridos foram resgatados em balanço preliminar.
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Ainda de acordo com o ministro colombiano, os protocolos de assistência às vítimas foram acionados.
"Todos os protocolos de assistência às vítimas e seus familiares foram ativados, assim como a investigação correspondente. Expresso as minhas mais sinceras condolências às famílias dos afetados e, em respeito ao seu luto, peço a todos que evitem especulações até que haja informações oficiais disponíveis", afirmou em publicação nas redes.
Presidente se manifesta
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, lamentou o ocorrido, e afirmou esperar que não tenha ocorrido mortes no acidente. Não há, até o momento, informações sobre mortos e feridos.
“Espero que não haja mortes neste acidente horrível que não deveria ter acontecido”, afirmou o presidente.
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