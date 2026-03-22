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RELAÇÃO BILATERAL

Presidente da Colômbia confirma visita ao Brasil em abril

Gustavo Petro se reuniu com Lula no sábado, 21, em Bogotá

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 9:35 h

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Lula e Gustavo Petro
Lula e Gustavo Petro -

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que visitará o Brasil no dia 18 de abril para participar do encontro “Democracia contra o Extremismo”, que será realizado em Brasília.

O evento deve reunir lideranças internacionais para discutir temas ligados à defesa da democracia e ao combate à radicalização política.

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O colombiano confirmou a visita ao país após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no sábado, 21, em Bogotá, durante o Fórum de Alto Nível Celac-África.

Durante o encontro bilateral, Lula e Petro trataram da agenda regional e fizeram um balanço da presidência colombiana à frente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que se encerra neste fim de semana.

Os dois líderes também discutiram a transição do comando do bloco para o Uruguai e reforçaram a importância de fortalecer a cooperação entre países da América Latina e do Caribe.

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