RELAÇÃO BILATERAL
Presidente da Colômbia confirma visita ao Brasil em abril
Gustavo Petro se reuniu com Lula no sábado, 21, em Bogotá
Por Ane Catarine
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O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que visitará o Brasil no dia 18 de abril para participar do encontro “Democracia contra o Extremismo”, que será realizado em Brasília.
O evento deve reunir lideranças internacionais para discutir temas ligados à defesa da democracia e ao combate à radicalização política.
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O colombiano confirmou a visita ao país após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no sábado, 21, em Bogotá, durante o Fórum de Alto Nível Celac-África.
Durante o encontro bilateral, Lula e Petro trataram da agenda regional e fizeram um balanço da presidência colombiana à frente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que se encerra neste fim de semana.
Os dois líderes também discutiram a transição do comando do bloco para o Uruguai e reforçaram a importância de fortalecer a cooperação entre países da América Latina e do Caribe.
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