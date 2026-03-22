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COP15

Lula chega ao Brasil para evento mundial sobre proteção de animais

Presidente estava cumprindo agenda internacional na Colômbia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 7:44 h

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Após viagem à Colômbia, Lula participa de COP15 no Brasil
Após viagem à Colômbia, Lula participa de COP15 no Brasil -

Após viagem à Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca neste domingo, 22, em Campo Grande, às vésperas da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS).

O evento será realizado entre os dias 23 e 29 de março e reúne representantes de diversos países para discutir a proteção de espécies que atravessam fronteiras terrestres, marinhas e aéreas.

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Neste ano, a conferência está sob liderança do governo brasileiro e será presidida pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Lula participa do encontro acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e das ministras:

  • Marina Silva - Meio Ambiente e Mudança do Clima
  • Sonia Guajajara - Povos Indígenas
  • Simone Tebet - Planejamento e Orçamento
  • Luciana Santos - Ciência, Tecnologia e Inovação

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, também participa da sessão neste domingo.

Entenda

A CMS é um tratado ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU) em vigor desde 1979, que promove a conservação de espécies migratórias, seus habitats e rotas em escala global.

A Conferência das Partes é a principal instância de decisão da convenção e reúne 132 países e a União Europeia para definir prioridades e orçamento voltados à proteção dessas espécies. O encontro ocorre a cada três anos.

Atualmente, a CMS abrange 1.189 espécies, incluindo aves, mamíferos terrestres e aquáticos, peixes, répteis e insetos, reunindo governos, cientistas e representantes da sociedade civil em torno da preservação da fauna migratória.

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Tags:

COP15 Lula meio ambiente

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