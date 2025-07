11 filmes imperdíveis: o que ver no Festival do Cinema Italiano em Salvador

Cena de Felicità, de Micaela Ramazzotti - Foto: Divulgação

Maior evento de divulgação do cinema da Itália em países lusófonos, o festival 8½: A Festa do Cinema Italiano começa nesta quinta-feira, 16, e segue até a próxima terça-feira, 2, em mais de 20 cidades pelo Brasil. Em Salvador, a mostra acontece no Cine Glauber Rocha e na Saladearte Cinema do Museu.

Já firmado no calendário nacional de mostras de cinema, a Festa apresenta ao público brasileiro uma seleção de filmes do país de Federico Fellini, com destaque para produções premiadas nos grandes festivais mundiais. Nesta edição, serão exibidos 11 longas-metragens.

Um dos mais interessantes é Vermiglio – A Noiva da Montanha, da cineasta Maura Delpero. O filme venceu o Grande Prêmio do Júri no último Festival de Veneza. A trama se passa já perto do fim da Segunda Guerra Mundial, na vila de Vermiglio, em uma região montanhosa longe das grandes cidades.

A comunidade vive de forma pacata, quase que alheia ao conflito mundial. Certo dia, chega ao lugar um soldado italiano desertor, que começa a se aproximar de Lucia (Martina Scrinzi), a filha mais velha de um professor local. As relações e os conflitos interpessoais se intensificam com a presença do estranho.

Esse é apenas o segundo longa-metragem da cineasta, que já apresenta um grande apuro estético e um manejo sutil dos dramas entre os personagens.

No clima bucólico que permeia a região, tudo parece parado no tempo, mas muitos desdobramentos se dão na narrativa a partir da relação entre os jovens presos a regimes rígidos de conduta.

Salvação pela música

Berlinguer – A Grande Ambição | Foto: Divulgação

Outros dois filmes, muito diferentes entre si, lidam com personagens que encontram na música uma maneira de reconstruir suas vidas. Rebecca (Beatrice Barison) é a protagonista de La Vita Accanto, dirigido por Marco Tullio Giordana e exibido no Festival de Locarno.

Ela nasceu em uma família burguesa com uma mancha roxa no rosto. Isso a torna incomum, mas especialmente a mãe tem vergonha da filha e começa a enveredar por um caminho de desequilíbrio emocional e mental patológico. A garota, no entanto, revela um talento nato ao piano, seguindo os passos da tia, que já é uma pianista de sucesso.

Giordana, conhecido por ter dirigido o épico familiar O Melhor da Juventude (2003), retorna ao tema dos conflitos domésticos, acompanhando seus personagens passando da fase juvenil à adulta, lidando com seus temores, mas principalmente com as expectativas que os familiares impõem sobre eles.

Outra trama em que a música é central se encontra em Gloria!, estreia na direção da atriz Margherita Vicario. O filme competiu no Festival de Berlim e conta a história de Teresa (Galatea Bellugi), uma jovem muda criada dentro de um orfanato na Veneza dos anos 1800.

O lugar funciona também como uma espécie de conservatório musical, mas Teresa trabalha apenas como servente ali, ignorada por todos.

No entanto, esconde não apenas seu interesse e habilidade pela música, como passa a criar uma maneira mais pulsante de tocar ao piano, desafiando os padrões conservadores da época.

O filme possui algo de ingênuo nesse retrato da solidão e das lutas dos mais desfavorecidos diante das muitas opressões vividas pela protagonista – além de ser mulher, não tem família (ou seja, sem dote) nem é vista como alguém digno de possuir algum talento.

Histórias da máfia

O submundo do crime organizado na Itália ganha mais um capítulo em O Último Chefão, dirigido pelo dupla Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, exibido na competição do Festival de Veneza e livremente baseado em fatos reais.

Elio Germano vive um líder foragido da Cosa Nostra, uma das casas mafiosas mais conhecidas da Itália. Seu personagem é inspirado em Matteo Messina Denaro, um dos últimos líderes da facção, que ficou mais de 30 anos fugindo da polícia.

No outro lado da trama está Catello (Toni Servillo), um político que acabou de cumprir uma longa pena na prisão por envolvimento com a máfia e era antigo padrinho de Denaro. Ao sair da cadeia, aceita colaborar com a polícia para prender o famoso chefão.

Além de estampar o embate entre dois grandes atores italianos da atualidade, o filme investe em um clima soturno, com uma pitada de comédia no meio, investigando a máfia italiana sem clichês e lugares comuns.

Curiosamente, Elio Germano é também o protagonista de Berlinguer – A Grande Ambição, de Andrea Segre, outro filme de tom altamente político. Na trama, ele interpreta o líder do Partido Comunista Italiano na tentativa de implementar o socialismo no país por vias democráticas, nos conturbados anos 1970.

Demais destaques

La Dolce Vita | Foto: Divulgação

Completam a seleção filmes com propostas e gêneros diversos. Em Felicità, de Micaela Ramazzotti, uma irmã tenta ajudar o irmão depressivo e com tendências suicidas e se livrar da família disfuncional; já em Dez Minutos, de Maria Sole Tognazzi, uma jovem começa a fazer terapia para reconstruir a vida depois de perder o emprego e o marido.

A comédia farsesca é o tom de O Barbeiro Conspiracionista, sobre um homem que acha que o poste em frente à sua casa, que pisca constantemente à noite, traz um mensagem em código Morse, o levando a desenvolver diversas teorias da conspiração, no filme dirigido por Valerio Ferrara. Mudando para a trama policial, em A Cauda do Diabo, de Domenico De Feudis, um guarda penitenciário é acusado da morte de um dos detentos.

Além dos filmes contemporâneos, a Festa também investe na exibição de clássicos restaurados. Este ano, para celebrar o centenário do grande ator Marcello Mastroianni, serão exibidas duas obras-primas de Federico Fellini: 8½ (origem, aliás, do nome do evento) e A Doce Vida.

8½ Festa do Cinema Italiano / A partir de hoje até quarta-feira (02/07) / Exibições no Cine Glauber Rocha e na Saladearte Cinema no Museu / Programação completa e mais informações: br.festadocinemaitaliano.com