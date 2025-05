2ª Temporada de The Last of Us tem dois erros graves com a nova Ellie

Bella Ramsey é Ellie em The Last of Us - Foto: Reprodução | HBO

A segunda temporada de 'The Last of Us', da HBO, vem escancarando um abismo cada vez maior entre dois grupos de espectadores: os que acompanham apenas a série e os que já vivenciaram a história original nos videogames. Muitos fãs que jogaram os games estão começando a se incomodar, principalmente com a forma como a personagem Ellie está sendo retratada.

Dois pontos concentram as maiores críticas:

Roteiro distante do jogo

A atuação de Bella Ramsey continua competente, mas a escrita da personagem Ellie se afastou tanto da original dos jogos que já não parece a mesma. Muitos fãs apontam que nos episódios mais recentes, o tom da série sugere uma Ellie emocionalmente indiferente à morte de Joel (Pedro Pascal).

O salto de cinco anos e a aparência de Ellie

Nos jogos, a diferença física de Ellie entre as partes 1 e 2 é aparente. Ela está mais alta, mais forte e mais experiente. Na série, segundo os fãs, essa transição não é visualmente convincente.

Enquanto quem nunca jogou The Last of Us pode seguir curtindo a série sem grandes ressalvas, os jogadores sentem cada vez mais as diferenças. O sucesso crítico permanece, mas a frustração entre os fãs da franquia original cresce.

The Last of Us: que horas sai o sexto episódio da 2ª temporada?

O sexto episódio do novo ano sairá neste domingo, 18, às 22h02, na HBO. Na sequência, o episódio estará também no catálogo da Max, com dublagem em português disponível.