3 filmes novos de suspense da Netflix para ver neste fim de semana

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a vontade de assistir bons filmes sem precisar passar horas procurando o que ver. Pensando nisso, a Netflix reúne em seu catálogo uma série de lançamentos voltados para os fãs de suspense, mistério e histórias capazes de surpreender até os espectadores mais atentos.

Com novas produções chegando praticamente toda semana, encontrar um título que realmente valha o tempo investido pode ser um desafio. É justamente nesse cenário que uma boa curadoria faz toda a diferença, especialmente quando o catálogo é tão extenso e repleto de opções.

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Entre os destaques do momento estão filmes recém-chegados à plataforma que vêm despertando a curiosidade dos assinantes. Alguns deles, inclusive, aparecem entre os títulos mais assistidos e comentados do streaming, impulsionados pelo boca a boca nas redes sociais.



Se a ideia é mergulhar em histórias cheias de tensão, investigações intrigantes, segredos obscuros e personagens que escondem mais do que aparentam, estas produções podem ser a escolha ideal para a próxima maratona.

3 filmes para ver agora na Netflix

Não Fale O Mal

Cena de Não Fale o Mal - Foto: Divulgação

O suspense acompanha uma família dos Estados Unidos que conhece uma família britânica durante as férias na Europa e aceita o convite para passar um final de semana em uma casa de campo isolada. O que parecia ser uma experiência agradável logo começa a tomar rumos inesperados.



À medida que a convivência avança, os anfitriões revelam comportamentos cada vez mais estranhos e perturbadores. Presos em uma situação assustadora, os visitantes precisam encontrar uma forma de escapar de um jogo sombrio que parece não ter regras.

As Cores do Mal: Preto

Cena de As Cores do Mal: Preto - Foto: Divulgação

Na continuação de As Cores do Mal: Vermelho, o promotor Leopold Bilski se muda para uma pequena cidade da Polônia e passa a investigar o desaparecimento de um menino. O caso ganha novos contornos quando ele descobre relatos sobre uma antiga lenda local envolvendo outras crianças desaparecidas.



Determinando a encontrar respostas, o investigador mergulha em uma trama cheia de segredos e conexões inesperadas. Conforme avança nas buscas, ele percebe que precisa correr contra o tempo para impedir que novos crimes aconteçam.

A Desconhecida

Cena de A Desconhecida - Foto: Divulgação

O filme começa com a descoberta de uma mulher encontrada amordaçada dentro de um contêiner no porto de Barcelona. Sem qualquer lembrança sobre sua identidade ou sobre como chegou ao local, ela se torna o centro de uma investigação repleta de mistérios.



Enquanto tenta reconstruir o próprio passado, a personagem precisa lidar com traumas ligados ao que parece ter sido um sequestro. Paralelamente, a detetive Anna Ripoll e o policial Quique Zárate iniciam uma corrida contra o tempo para desvendar os segredos escondidos em sua memória.