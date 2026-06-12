Filme baiano premiado chega ao streaming após trajetória de sucesso

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Por Pedro Léo Martins | Especial para A TARDE

Por Pedro Léo Martins | Especial para A TARDE

Depois de anos de trabalho, circulação e encontros com diferentes públicos, temos o orgulho de compartilhar que o filme baiano Café, Pépi e Limão já está disponível para aluguel e compra nas plataformas Apple TV, Google Play Filmes, Prime Video, Vivo Play, Claro TV+ e YouTube Filmes, com distribuição da Kajá Filmes.

Para quem acompanhou a trajetória do filme, este é mais um capítulo de uma caminhada construída com muito esforço, dedicação e trabalho coletivo.

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Para quem ainda não conhece a obra, este é um convite para descobrir uma história produzida na Bahia, realizada por profissionais baianos e que agora pode ser assistida em diferentes regiões do Brasil e do mundo.

Desde o início, Café, Pépi e Limão foi pensado como uma obra capaz de provocar reflexões. Com roteiro assinado por mim e direção realizada ao lado de Adler ‘Kibe’ Paz, o filme foi produzido pela DocDoma Filmes, com participação da PLAM Produções Cinematográficas como produtora associada.

Ao longo de sua circulação, a obra encontrou espaço não apenas em festivais e salas de exibição, mas também em ambientes dedicados à educação, à pesquisa, à saúde mental, à juventude e aos direitos humanos.

Ver o filme gerar debates sobre infância, adolescência, vulnerabilidade social, violência, abandono, pertencimento e construção de vínculos afetivos foi uma das experiências mais significativas de toda essa trajetória.

Trajetória gratificante

Nossa caminhada começou internacionalmente, com o lançamento do filme na França, durante o festival La Fiesta del Cine.

Em seguida, Café, Pépi e Limão percorreu importantes festivais nacionais e internacionais, conquistando premiações no Panorama Internacional Coisa de Cinema, SatyriCine Bijou, FECINE – Festival de Cinema do Nordeste Brasileiro, Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) e Tela Cariri – O Nordeste é Coisa de Cinema.

Ao longo desse percurso, o filme conquistou 13 premiações em categorias como Roteiro, Direção, Filme, Fotografia, Direção de Arte e Atuação e, também, integrou a seleção do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, com 13 indicações.

Mas a maior conquista foi perceber que as reflexões propostas pelo filme encontraram espaço em universidades, instituições públicas, projetos sociais e diferentes ambientes de formação e diálogo.

Na Universidade Federal da Bahia (Ufba), o filme participou de atividades promovidas pelos projetos Infância em Cena, Cinema e Healing e Observatório em Gestalt-Terapia.

Também esteve presente em atividades promovidas pelo Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA) e integrou debates que reuniram profissionais, pesquisadores e representantes de iniciativas voltadas para juventudes, saúde mental, direitos humanos, redução de danos e atenção à população em situação de vulnerabilidade social, entre elas o Programa Corra pro Abraço e os Consultórios na Rua de Salvador.

Em 2025, o filme integrou a programação do Cine Debate MPBA, promovido pelo Ministério Público da Bahia.

A sessão reuniu promotores de Justiça, delegados de polícia, pesquisadores, psicólogos, especialistas e representantes de diferentes instituições do sistema de garantia de direitos para discutir temas relacionados à infância, adolescência, violência, exploração sexual, vulnerabilidade social e políticas públicas de proteção.

Cinema cria pontes

Para mim, essas experiências demonstram a capacidade que o cinema possui de criar pontes entre diferentes setores da sociedade e de estimular diálogos necessários sobre questões que fazem parte da nossa realidade.

A fotografia que acompanha este texto reúne parte da equipe que tornou Café, Pépi e Limão possível.

Cada prêmio, cada exibição, cada debate e cada novo público alcançado carrega o talento, a dedicação e o compromisso desses artistas e técnicos do cinema baiano.

Meu agradecimento a todos que fizeram parte dessa jornada.

Café, Pepi e Limão (2023)