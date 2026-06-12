CINEMA NACIONAL
Filme baiano premiado chega ao streaming após trajetória de sucesso
Após conquistar 13 prêmios e promover debates, filme chega ao streaming
Depois de anos de trabalho, circulação e encontros com diferentes públicos, temos o orgulho de compartilhar que o filme baiano Café, Pépi e Limão já está disponível para aluguel e compra nas plataformas Apple TV, Google Play Filmes, Prime Video, Vivo Play, Claro TV+ e YouTube Filmes, com distribuição da Kajá Filmes.
Para quem acompanhou a trajetória do filme, este é mais um capítulo de uma caminhada construída com muito esforço, dedicação e trabalho coletivo.
Para quem ainda não conhece a obra, este é um convite para descobrir uma história produzida na Bahia, realizada por profissionais baianos e que agora pode ser assistida em diferentes regiões do Brasil e do mundo.
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Desde o início, Café, Pépi e Limão foi pensado como uma obra capaz de provocar reflexões. Com roteiro assinado por mim e direção realizada ao lado de Adler ‘Kibe’ Paz, o filme foi produzido pela DocDoma Filmes, com participação da PLAM Produções Cinematográficas como produtora associada.
Ao longo de sua circulação, a obra encontrou espaço não apenas em festivais e salas de exibição, mas também em ambientes dedicados à educação, à pesquisa, à saúde mental, à juventude e aos direitos humanos.
Ver o filme gerar debates sobre infância, adolescência, vulnerabilidade social, violência, abandono, pertencimento e construção de vínculos afetivos foi uma das experiências mais significativas de toda essa trajetória.
Trajetória gratificante
Nossa caminhada começou internacionalmente, com o lançamento do filme na França, durante o festival La Fiesta del Cine.
Em seguida, Café, Pépi e Limão percorreu importantes festivais nacionais e internacionais, conquistando premiações no Panorama Internacional Coisa de Cinema, SatyriCine Bijou, FECINE – Festival de Cinema do Nordeste Brasileiro, Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) e Tela Cariri – O Nordeste é Coisa de Cinema.
Ao longo desse percurso, o filme conquistou 13 premiações em categorias como Roteiro, Direção, Filme, Fotografia, Direção de Arte e Atuação e, também, integrou a seleção do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, com 13 indicações.
Mas a maior conquista foi perceber que as reflexões propostas pelo filme encontraram espaço em universidades, instituições públicas, projetos sociais e diferentes ambientes de formação e diálogo.
Na Universidade Federal da Bahia (Ufba), o filme participou de atividades promovidas pelos projetos Infância em Cena, Cinema e Healing e Observatório em Gestalt-Terapia.
Também esteve presente em atividades promovidas pelo Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA) e integrou debates que reuniram profissionais, pesquisadores e representantes de iniciativas voltadas para juventudes, saúde mental, direitos humanos, redução de danos e atenção à população em situação de vulnerabilidade social, entre elas o Programa Corra pro Abraço e os Consultórios na Rua de Salvador.
Em 2025, o filme integrou a programação do Cine Debate MPBA, promovido pelo Ministério Público da Bahia.
A sessão reuniu promotores de Justiça, delegados de polícia, pesquisadores, psicólogos, especialistas e representantes de diferentes instituições do sistema de garantia de direitos para discutir temas relacionados à infância, adolescência, violência, exploração sexual, vulnerabilidade social e políticas públicas de proteção.
Cinema cria pontes
Para mim, essas experiências demonstram a capacidade que o cinema possui de criar pontes entre diferentes setores da sociedade e de estimular diálogos necessários sobre questões que fazem parte da nossa realidade.
A fotografia que acompanha este texto reúne parte da equipe que tornou Café, Pépi e Limão possível.
Cada prêmio, cada exibição, cada debate e cada novo público alcançado carrega o talento, a dedicação e o compromisso desses artistas e técnicos do cinema baiano.
Meu agradecimento a todos que fizeram parte dessa jornada.
Café, Pepi e Limão (2023)
- Dir.: Pedro Léo e Adler ‘Kibe’Paz
- Com: João Vitor Souza, Leonardo Lacerda e Mary Nascimento
- Disponível para aluguel e compra: nas plataformas Apple TV, Google Play Filmes, Prime Video, Vivo Play, Claro TV+ e YouTube Filmes