SE LIGA NA DICA!
Essa série de suspense da Netflix vai melhorar sua sexta-feira
Produção acompanha agentes improvisados enviados para o coração do crime organizado
A sexta-feira finalmente chegou, e com ela a vontade de maratonar boas produções antes do fim de semana começar de vez. Para quem procura uma história intensa, cheia de tensão e inspirada em fatos reais, Personas surge como uma opção interessante no catálogo da Netflix.
Lançada neste ano, a série britânica chegou a conquistar espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma, mas acabou ficando ofuscada pela chegada de novos lançamentos e produções de maior destaque.
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Com apenas seis episódios, a trama combina cenas de ação, investigação policial, operações secretas e uma narrativa envolvente, formando uma maratona rápida para quem gosta de histórias sobre infiltração e crime organizado.
Uma missão quase impossível
Ambientada no Reino Unido entre as décadas de 1980 e 1990, a série acompanha uma estratégia inusitada criada pelas autoridades britânicas para enfrentar o crescimento do tráfico de drogas.
Sem conseguir conter o avanço das organizações criminosas pelas rotas de contrabando, o governo decidiu apostar em uma operação ultrassecreta.
Em vez de utilizar agentes especializados, funcionários comuns da alfândega passaram a receber identidades falsas e foram enviados para se infiltrar entre traficantes perigosos.
A missão era simples apenas na teoria. Na prática, qualquer erro poderia custar a vida desses agentes improvisados.
A história real por trás da série
A produção é inspirada nos chamados Projetos Beta, programa criado em 1989 pela Her Majesty’s Customs and Excise para combater o tráfico de heroína no Reino Unido.
A iniciativa surgiu em um momento de forte pressão pública sobre as autoridades após o aumento do consumo da droga no país. Um dos episódios que ajudaram a impulsionar mudanças foi a morte de Olivia Channon, filha de um influente político britânico, vítima de overdose.
Diante da crise, agentes sem experiência em operações de infiltração passaram a viver novas identidades, assumindo papéis de criminosos para conquistar a confiança das principais quadrilhas ligadas ao narcotráfico.
Entre a adrenalina e o perigo
O centro da narrativa está em Guy, personagem inspirado no agente real Guy Stanton. Determinado a provar seu valor, ele aceita mergulhar em um universo onde a linha entre a identidade verdadeira e a falsa começa a desaparecer.
Ao seu lado está Don, responsável por coordenar a operação e lidar com as consequências de enviar pessoas comuns para situações extremas.
Mais do que acompanhar investigações e operações secretas, a série explora o impacto psicológico provocado por anos vivendo sob outra identidade, escondendo a verdade até mesmo das pessoas mais próximas.
Elenco conhecido dos fãs de séries britânicas
O elenco é liderado por Tom Burke, conhecido por trabalhos como Código Preto, e Steve Coogan. A produção também reúne nomes como Tom Hughes, Aml Ameen, Jasmine Blackborow, Hayley Squires, Douglas Hodge, Johnny Harris, Alex Jennings e Con O'Neill.
A criação é assinada por Neil Forsyth, roteirista de The Gold, enquanto a direção fica por conta de Brady Hood e Julian Holmes.
Vale a pena?
Sim. Para quem gosta de séries inspiradas em fatos reais, investigações criminais e histórias de infiltração, Personas entrega uma combinação eficiente de suspense, ação e drama.
O formato curto ajuda a manter o ritmo da narrativa, enquanto o contexto histórico adiciona uma camada extra de interesse à trama.
Mesmo sem ter recebido o mesmo destaque de outros lançamentos recentes da Netflix, a série oferece uma maratona envolvente e repleta de tensão para quem busca uma produção rápida para assistir durante o fim de semana.