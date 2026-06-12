Essa série de suspense da Netflix vai melhorar sua sexta-feira

Siga o A TARDE no Google

A sexta-feira finalmente chegou, e com ela a vontade de maratonar boas produções antes do fim de semana começar de vez. Para quem procura uma história intensa, cheia de tensão e inspirada em fatos reais, Personas surge como uma opção interessante no catálogo da Netflix.

Lançada neste ano, a série britânica chegou a conquistar espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma, mas acabou ficando ofuscada pela chegada de novos lançamentos e produções de maior destaque.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com apenas seis episódios, a trama combina cenas de ação, investigação policial, operações secretas e uma narrativa envolvente, formando uma maratona rápida para quem gosta de histórias sobre infiltração e crime organizado.



Uma missão quase impossível

Ambientada no Reino Unido entre as décadas de 1980 e 1990, a série acompanha uma estratégia inusitada criada pelas autoridades britânicas para enfrentar o crescimento do tráfico de drogas.

Sem conseguir conter o avanço das organizações criminosas pelas rotas de contrabando, o governo decidiu apostar em uma operação ultrassecreta.

Em vez de utilizar agentes especializados, funcionários comuns da alfândega passaram a receber identidades falsas e foram enviados para se infiltrar entre traficantes perigosos.

A missão era simples apenas na teoria. Na prática, qualquer erro poderia custar a vida desses agentes improvisados.

A história real por trás da série

A produção é inspirada nos chamados Projetos Beta, programa criado em 1989 pela Her Majesty’s Customs and Excise para combater o tráfico de heroína no Reino Unido.

A iniciativa surgiu em um momento de forte pressão pública sobre as autoridades após o aumento do consumo da droga no país. Um dos episódios que ajudaram a impulsionar mudanças foi a morte de Olivia Channon, filha de um influente político britânico, vítima de overdose.

Diante da crise, agentes sem experiência em operações de infiltração passaram a viver novas identidades, assumindo papéis de criminosos para conquistar a confiança das principais quadrilhas ligadas ao narcotráfico.

Entre a adrenalina e o perigo

O centro da narrativa está em Guy, personagem inspirado no agente real Guy Stanton. Determinado a provar seu valor, ele aceita mergulhar em um universo onde a linha entre a identidade verdadeira e a falsa começa a desaparecer.

Ao seu lado está Don, responsável por coordenar a operação e lidar com as consequências de enviar pessoas comuns para situações extremas.

Mais do que acompanhar investigações e operações secretas, a série explora o impacto psicológico provocado por anos vivendo sob outra identidade, escondendo a verdade até mesmo das pessoas mais próximas.

Elenco conhecido dos fãs de séries britânicas

O elenco é liderado por Tom Burke, conhecido por trabalhos como Código Preto, e Steve Coogan. A produção também reúne nomes como Tom Hughes, Aml Ameen, Jasmine Blackborow, Hayley Squires, Douglas Hodge, Johnny Harris, Alex Jennings e Con O'Neill.

A criação é assinada por Neil Forsyth, roteirista de The Gold, enquanto a direção fica por conta de Brady Hood e Julian Holmes.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de séries inspiradas em fatos reais, investigações criminais e histórias de infiltração, Personas entrega uma combinação eficiente de suspense, ação e drama.

O formato curto ajuda a manter o ritmo da narrativa, enquanto o contexto histórico adiciona uma camada extra de interesse à trama.

Mesmo sem ter recebido o mesmo destaque de outros lançamentos recentes da Netflix, a série oferece uma maratona envolvente e repleta de tensão para quem busca uma produção rápida para assistir durante o fim de semana.