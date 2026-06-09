Rumo ao Hexa: veja seis séries para se inspirar para a Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 está mais próxima de iniciar do que nunca, com a primeira partida sendo entre México e África do Sul marcada para a quinta-feira, 11. Além disso, a chegada do torneio mundial, movimenta internamente os torcedores brasileiros, visto que o sonho da conquista do hexacampeonato volta a ser fomentado.

Com isso, para entrar no clima da maior competição de futebol do planeta, o portal A TARDE listou uma coletânea de seis produções — entre documentários de bastidores e obras de ficção — que trazem o ambiente do Mundial como cenário principal.

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Confira as indicações abaixo:

1. Brasil 70: A Saga do Tri (Netflix)

Esta minissérie documental revela os bastidores detalhados da preparação da Seleção Brasileira para a histórica Copa do Mundo de 1970, no México. A produção resgata o contexto político da época e a genialidade do elenco liderado por Pelé, que culminou na conquista definitiva da Taça Jules Rimet e no tricampeonato mundial.

Brasil 70: A Saga do Tri - Foto: Divulgação | Netflix

2. Capitães do Mundo (Netflix)

A série documental oferece um olhar íntimo sobre a caminhada das seleções durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O foco da narrativa está voltado para os principais líderes e capitães das equipes envolvidas, revelando os bastidores dos vestiários e a imensa pressão psicológica sofrida pelos atletas dentro e fora de campo.

Capitães do Mundo - Foto: Divulgação | Netflix

3. Brasil 2002: Os Bastidores do Penta (Netflix)

A obra revisita a última grande glória do futebol brasileiro. A minissérie reconstrói o ambiente interno, as desconfianças da torcida e a superação do elenco comandado por Luiz Felipe Scolari na campanha do pentacampeonato, disputado nos campos do Japão e da Coreia do Sul.

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta - Foto: Divulgação | Netflix

4. Vai, Brasil (Globoplay)

Produção documental focada no cenário contemporâneo do futebol nacional. A série expõe a intimidade de uma Seleção Brasileira abalada após eliminações consecutivas em mundiais e acompanha o processo de reconstrução técnica e psicológica do elenco ao longo dos últimos meses de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Vai, Brasil - Foto: Divulgação | Globoplay

5. A Taça é Nuestra (Disney+)

Única ficção da lista, a série argentina mistura comédia e drama para contar a história de Lucho Buenaventura. Após gastar todas as suas economias para comprar ingressos para o Mundial, o protagonista descobre que sua seleção foi desclassificada por conta de uma sanção desportiva. Com os bilhetes em mãos e o sonho destruído, ele planeja o roubo da verdadeira Taça da Copa do Mundo.

A Taça é Nuestra - Foto: Divulgação | Disney+

6. A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão da Lenda (Apple TV+)

A série documental acompanha a trajetória épica do astro argentino Lionel Messi no Catar. A produção reconstrói o passo a passo do camisa 10 na competição em que ele finalmente conquistou o único título que faltava em sua galeria, consolidando em definitivo o seu tamanho na história do futebol mundial ao lado de Diego Maradona.

A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão da Lenda - Foto: Divulgação | Amazon

Brasil na Copa do Mundo

A campanha da Seleção Brasileira começa neste sábado, 13, com o confronto contra a Seleção de Marrocos às 19h (horário de Brasília), A partir disso, o Brasil ainda terá dois jogos válidos pelo grupo C: