COPA DO MUNDO
Antes do hexa: 6 filmes para assistir enquanto o Brasil sonha com a Copa
Da era Pelé ao penta de 2002, produções resgatam momentos históricos
A espera pelo hexa parece não ter fim, mas uma coisa é certa: o futebol continua rendendo histórias capazes de emocionar qualquer torcedor. Enquanto a Seleção Brasileira busca voltar ao topo do mundo, alguns filmes e documentários ajudam a reviver títulos históricos, conhecer bastidores inéditos e lembrar por que o Brasil ganhou o apelido de país do futebol.
De campanhas inesquecíveis a trajetórias de ídolos que marcaram gerações, estas produções são uma ótima pedida para quem quer entrar no clima da Copa do Mundo.
1. Pelé: O Nascimento de uma Lenda
Se existe um ponto de partida para entender a história do futebol brasileiro, ele passa por Pelé.
O longa acompanha a trajetória de Edson Arantes do Nascimento desde a infância humilde até a conquista da Copa do Mundo de 1958, quando se tornou campeão mundial aos 17 anos. A produção mostra os desafios enfrentados pelo jovem jogador, sua ligação com o estilo de jogo conhecido como "ginga" e o caminho que o levou ao estrelato internacional.
- Onde assistir: Prime Video e Globoplay.
2. Brasil 2002 — Os Bastidores do Penta
Para muitos brasileiros, aquele time foi um dos mais marcantes da história da Seleção.
O documentário leva o público para dentro da concentração da equipe campeã do mundo em 2002 e revela imagens raras dos bastidores da campanha que terminou com a conquista do pentacampeonato. Depoimentos de nomes como Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Juninho Paulista e Beletti ajudam a reconstruir a jornada do último título mundial do Brasil.
Além das memórias da final contra a Alemanha, a produção revisita o caminho de superação da equipe após a frustração da Copa de 1998.
- Onde assistir: Netflix.
3. Tetra: Acreditar de Novo
A conquista de 1994 ganhou uma nova perspectiva neste documentário.
A produção resgata a campanha que encerrou um jejum de 24 anos sem títulos mundiais para o Brasil. A narrativa é construída a partir de depoimentos de jogadores e imagens inéditas gravadas pelos próprios atletas durante a Copa disputada nos Estados Unidos.
O documentário mostra uma seleção que chegou desacreditada, enfrentou pressão desde as Eliminatórias e acabou entrando para a história com o tetracampeonato.
- Onde assistir: Netflix.
4. Escolho Acreditar – O Caminho do Campeão
Nem só de histórias brasileiras vive uma boa maratona de futebol.
Narrado por Ricardo Darín, o documentário acompanha a trajetória da seleção argentina campeã da Copa do Mundo de 2022. A produção destaca a relação entre torcida, superstição e fé ao longo da campanha que terminou com a conquista do título mundial.
O filme revisita momentos marcantes da equipe conhecida como "La Scaloneta" e mostra como o país viveu aquela campanha histórica.
- Onde assistir: HBO Max e Prime Video.
5. Ronaldo, o Fenômeno
Poucos jogadores tiveram uma trajetória tão intensa quanto Ronaldo Nazário.
O documentário relembra a ascensão meteórica do atacante, sua convocação para a Copa de 1994 ainda adolescente, a convulsão antes da final de 1998 e o processo de recuperação após lesões que ameaçaram encerrar sua carreira.
Com depoimentos do próprio Ronaldo e de grandes nomes do futebol mundial, a produção mostra como o atacante conseguiu dar a volta por cima até alcançar a consagração na Copa de 2002.
- Onde assistir: Globoplay.
6. Duelo de Campeões
Nem sempre as maiores histórias das Copas envolvem os favoritos.
Baseado em fatos reais, o filme retrata a campanha da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil. Formado por atletas amadores, o time protagonizou uma das maiores surpresas da história do futebol ao derrotar a poderosa Inglaterra por 1 a 0 em Belo Horizonte.
A produção mistura drama esportivo e contexto histórico para mostrar como um grupo desacreditado conseguiu desafiar todas as expectativas.
- Onde assistir: Claro TV+ e Plex.
Para entrar de vez no clima da Copa
Das arrancadas de Pelé ao pentacampeonato de 2002, passando pelo tetra de 1994 e por histórias improváveis que marcaram o futebol mundial, essas produções ajudam a entender por que a Copa do Mundo continua sendo um dos eventos esportivos mais emocionantes do planeta.
Enquanto o próximo título não chega, vale a pena aproveitar a viagem por algumas das páginas mais marcantes da história do futebol.