Titular? Ibañez responde se treinou como lateral após lesão de Wesley

Com a lesão e corte de Wesley, a lateral-direita da Seleção Brasileira ficou sem nenhum atleta da posição disponível. Como o novo convocado Éderson é meio-campista, os nomes mais cotados para assumirem a titularidade na defesa são Danilo, do Flamengo, e Roger Ibañez, do Al-Ahli.

Em entrevista concedida nesta terça-feira, 9, Ibañez foi questionado se estava treinando como lateral-direito. Com bom humor em toda a coletiva, o atleta formado no Fluminense disse que não poderia contar detalhes dos trabalhos comandados por Carlo Ancelotti.

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"Quer saber mais do que eu, pô. A gente está trabalhando forte desde a semana passada para chegar o mais pronto possível para o jogo de estreia. Isso é o máximo que posso te falar porque senão dá ruim para mim", brincou.

Seja de zagueiro ou lateral, estou pronto para ajudar, seja qual for a posição. Roger Ibañez - Defensor da Seleção Brasileira

Chamado para seu primeiro Mundial na carreira, o defensor brasileiro afirma estar vivendo seu "melhor momento da vida". Ele relembrou seu período como "espectador" e classificou a competição como o "maior evento" possível.

"A Copa do Mundo é o maior evento que alguém pode jogar. Como espectador, é muito grande para assistir, mas é maior ainda poder jogar. O que posso dizer? É o melhor momento da minha vida", celebrou.

Reencontro com Marrocos

A Seleção estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos, no sábado, 13. Em amistoso logo depois do Mundial de 2022, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 para os africanos. À época ainda comandada por Ramon Menezes, a Amarelinha vivia momento de reformulação. Ibañez, inclusive, esteve entre os titulares na ocasião.

"Depois da Copa, fui convocado para essa partida. Acredito que naquela época a Seleção estava em reestruturação, então muitos da Copa do Catar não foram. Muitos jogadores novos não foram chamados. Três anos depois estou aqui de novo, graças a Deus", pontuou.