Camisa do Brasil é eleita a 2ª mais bonita da Copa; confira ranking

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Apesar das críticas de parte dos torcedores brasileiros, a nova camisa da Seleção vem conquistando reconhecimento fora do país. Em ranking divulgado pelo site americano The Athletic, o uniforme ficou na segunda colocação entre as 48 camisas da Copa do Mundo de 2026, atrás apenas de Gana.

A única equipe que ficou à frente do Brasil foi Gana, que liderou a lista graças ao design inspirado em elementos tradicionais da cultura local.



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Uniforme brasileiro recebeu elogios da publicação

Ao justificar a posição da Seleção no ranking, o portal destacou o resgate de características clássicas que marcaram a história da equipe nacional.

"Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986", escreveu o The Athletic.

A análise aponta que o novo modelo consegue reunir referências de diferentes gerações da Seleção, sem abrir mão da identidade tradicional da camisa amarela.

Uniforme da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação

Gana lidera lista das mais bonitas



O primeiro lugar ficou com a seleção de Gana. Segundo o site, o uniforme chamou atenção pela forte inspiração em elementos históricos e culturais do país africano.

"Parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo", destacou a publicação.

Uniforme de Gana - Foto: Divulgação

Croácia aparece na última posição



Na outra ponta do ranking está a seleção da Croácia. O tradicional uniforme quadriculado do país foi considerado o menos atraente entre os participantes da Copa.

De acordo com o The Athletic, a tentativa da Nike de modernizar o desenho clássico da camisa não apresentou o resultado esperado.

Uniforme da Croácia - Foto: Divulgação

Top 10 das camisas mais bonitas da Copa



Segundo o ranking divulgado pelo site americano, as dez camisas mais bonitas do Mundial são:

Gana Brasil Inglaterra Alemanha Marrocos Arábia Saudita Espanha Austrália Bélgica Cabo Verde

Brasil supera rivais tradicionais

Além da boa colocação, a Seleção apareceu à frente de equipes tradicionais do futebol mundial, como Argentina, França, Portugal e Países Baixos.

O resultado reforça a aprovação do novo uniforme brasileiro, que chega ao Mundial cercado de expectativa dentro e fora de campo.

Uniforme da Seleção Francesa - Foto: Divulgação

As 10 camisas mais feias da Copa, segundo o ranking



Na outra extremidade da lista divulgada pelo The Athletic, algumas seleções tradicionais apareceram entre os uniformes menos elogiados da Copa do Mundo de 2026. A publicação colocou a camisa da Croácia na última posição, avaliando que as mudanças feitas pela fornecedora esportiva não valorizaram o tradicional desenho quadriculado da seleção.

Confira as 10 camisas consideradas menos bonitas do Mundial:

Catar

Nova Zelândia

Argélia

Países Baixos

Haiti

Egito

Equador

República Tcheca

Canadá

Croácia