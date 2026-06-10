O filme de ação que dominou a Netflix e vai turbinar sua quarta

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Estamos no meio da semana, mas a vontade de assistir boas histórias continua mesmo em meio à correria da rotina. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção incrível para quem busca um filme cheio de adrenalina para assistir nesta quarta-feira.

Recém-adicionado ao catálogo, Terremoto: A Falha de San Andreas ganhou um novo fôlego no streaming e rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma, provando que ainda consegue atrair espectadores mesmo mais de dez anos após sua estreia nos cinemas, em 2015.

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Estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock, o longa aposta em ação constante, cenas grandiosas de destruição e uma corrida contra o tempo em meio a uma das maiores catástrofes imagináveis.



Quando a Califórnia entra em colapso

A trama acompanha Ray Gaines, um experiente piloto de resgate que trabalha auxiliando vítimas em situações extremas. Sua rotina muda completamente quando uma sequência de terremotos devastadores atinge a Califórnia após a atividade da famosa Falha de San Andreas.

Enquanto cidades inteiras começam a desmoronar, Ray precisa atravessar um cenário de destruição para encontrar sua filha Blake, presa em São Francisco. Para isso, ele conta com a ajuda da ex-esposa Emma, deixando antigos conflitos de lado diante da gravidade da situação.

Ao mesmo tempo, cientistas tentam compreender a dimensão do desastre e alertam que os tremores podem ser apenas o começo de uma tragédia ainda maior.

Uma busca em meio ao caos

Embora o espetáculo visual seja o principal atrativo, a história procura construir uma motivação emocional para seus protagonistas. Em vez de focar apenas na destruição, o filme transforma a tentativa de reunir uma família separada em seu principal motor narrativo.

Conforme as comunicações entram em colapso e as rotas de fuga desaparecem, Ray e Emma embarcam em uma jornada cada vez mais arriscada. Helicópteros, aviões e embarcações se tornam ferramentas essenciais para avançar por um estado que parece estar ruindo a cada minuto.

O carisma de The Rock

Dwayne Johnson assume mais uma vez o papel que o transformou em um dos maiores nomes do cinema de ação moderno. Seu personagem reúne coragem, habilidade e uma impressionante capacidade de encontrar soluções para praticamente qualquer obstáculo.

Mesmo quando o roteiro exige certa suspensão da descrença, o carisma do ator ajuda a manter o público envolvido na proposta.

Ao lado dele, Carla Gugino e Alexandra Daddario completam o núcleo principal da história, enquanto Paul Giamatti surge como um dos cientistas que tentam prever a magnitude da catástrofe.

O verdadeiro protagonista é o desastre

O diretor Brad Peyton entende exatamente o tipo de entretenimento que pretende entregar. O filme segue a tradição dos grandes longas de desastre, apostando em cenários de destruição em larga escala e efeitos visuais que continuam impressionando anos após o lançamento.

Arranha-céus balançando, pontes desmoronando, estradas desaparecendo e ondas gigantes avançando sobre áreas costeiras ajudam a construir uma sensação constante de perigo.

Mais do que simples espetáculo visual, cada novo desastre surge como um obstáculo direto para os personagens, aumentando a tensão da missão de resgate e mantendo o ritmo acelerado até os minutos finais.

Vale a pena?

A resposta depende das expectativas do espectador. Quem procura grandes atuações, diálogos sofisticados ou um roteiro impecável provavelmente não encontrará aqui seu filme favorito.

A recepção da crítica reflete isso: o longa possui apenas 48% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Por outro lado, para quem busca uma diversão descomplicada, repleta de ação, efeitos visuais grandiosos e muita adrenalina, Terremoto: A Falha de San Andreas entrega exatamente o que promete.

O sucesso recente no TOP 10 da Netflix mostra que, mesmo após mais de uma década, ainda existe público para esse tipo de blockbuster catástrofe que transforma cada minuto em uma corrida contra o tempo.