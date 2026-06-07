Astro chinês de dramas românticos morre aos 33 anos

Siga o A TARDE no Google

O ator chinês Jin Ze, conhecido por atuar em dramas românticos, foi encontrado morto aos 33 anos na última quinta-feira, 4, em sua residência, em Hangzhou, na China.

A informação foi confirmada por sua agência, Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd. A causa da morte não foi comunicada até o momento.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em pronunciamento oficial, a empresa lamentou a perda e afirmou que Jin Ze, cujo nome de nascimento era Zhang Jiawei, era um “jovem ator e modelo de destaque”.

No texto, a agência além pede respeito à privacidade da família durante o período de luto e na organização do funeral. Também solicitou que o público evite a disseminação de rumores ou informações não verificadas sobre o caso.

Trajetória

Jin Ze ficou conhecido por papéis em que interpretava executivos em produções chinesas de destaque como ‘101 Marriages’, ‘Dangerous Love’ e ‘Princesa Substituta’.

O ator nasceu em 1993 na província de Shandong e iniciou a carreira como modelo após se formar no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim, antes de migrar para a atuação.

Ele participou de diversas produções de televisão e projetos digitais, consolidando presença em dramas românticos e microdramas chineses.

O ator tinha trabalhos inéditos e projetos em andamento. Em maio, chegou a divulgar que estava trabalhando em uma nova produção em seu perfil no Weibo, principal rede social chinesa, onde acumula 6 milhões de seguidores.