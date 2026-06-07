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LUTO

Astro chinês de dramas românticos morre aos 33 anos

Ator ficou conhecido por papéis em que interpretava executivos em produções chinesas

Edvaldo Sales
Por
Ator ficou conhecido por papéis em que interpretava executivos em produções chinesas
Ator ficou conhecido por papéis em que interpretava executivos em produções chinesas - Foto: Reprodução | X

O ator chinês Jin Ze, conhecido por atuar em dramas românticos, foi encontrado morto aos 33 anos na última quinta-feira, 4, em sua residência, em Hangzhou, na China.

A informação foi confirmada por sua agência, Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd. A causa da morte não foi comunicada até o momento.

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Em pronunciamento oficial, a empresa lamentou a perda e afirmou que Jin Ze, cujo nome de nascimento era Zhang Jiawei, era um “jovem ator e modelo de destaque”.

No texto, a agência além pede respeito à privacidade da família durante o período de luto e na organização do funeral. Também solicitou que o público evite a disseminação de rumores ou informações não verificadas sobre o caso.

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Trajetória

Jin Ze ficou conhecido por papéis em que interpretava executivos em produções chinesas de destaque como ‘101 Marriages’, ‘Dangerous Love’ e ‘Princesa Substituta’.

O ator nasceu em 1993 na província de Shandong e iniciou a carreira como modelo após se formar no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim, antes de migrar para a atuação.

Ele participou de diversas produções de televisão e projetos digitais, consolidando presença em dramas românticos e microdramas chineses.

O ator tinha trabalhos inéditos e projetos em andamento. Em maio, chegou a divulgar que estava trabalhando em uma nova produção em seu perfil no Weibo, principal rede social chinesa, onde acumula 6 milhões de seguidores.

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