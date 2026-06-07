A Testemunha: a história real da série que está bombando na Netflix

‘A Testemunha’ é um dos principais sucessos recentes da Netflix. A série vem chamando a atenção por dramatizar eventos reais de um crime que chocou o Reino Unido na década de 1990.

A produção mostra o drama vivido por André Hanscombe e pelo filho Alex após o assassinato de Rachel Nickell, mãe da então criança. A série está no TOP 1 mais vistas no Brasil.

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O que aconteceu na vida real

Rachel Nickell, uma jovem de 23 anos, foi assassinada em Wimbledon Common, um parque em Londres, em 15 de julho de 1992. Ela foi atacada em plena luz do dia e sofreu dezenas de golpes de faca. A cena foi testemunhada pelo filho dela, Alex, então com apenas dois anos.

A investigação rapidamente ganhou enorme repercussão no Reino Unido. Sem provas concretas, a polícia passou a concentrar os esforços em Colin Stagg, um homem que costumava frequentar a região.

Os investigadores montaram uma operação controversa envolvendo uma policial disfarçada, que fingiu interesse amoroso por Stagg, para tentar obter uma confissão.

Mesmo sem conseguir uma admissão de culpa, ele acabou sendo acusado pelo assassinato. Porém, anos depois, o caso foi anulado pela Justiça, que classificou a estratégia policial como uma armadilha inadequada.

A reviravolta

Mais de uma década depois, aconteceu uma reviravolta no caso, quando novas análises levaram os investigadores até Robert Napper, um estuprador em série que já cumpria medida de segurança em um hospital psiquiátrico. Em 2008, ele confessou o assassinato de Rachel Nickell e assumiu a responsabilidade pelo crime.

O erro da investigação levou a polícia britânica a pedir desculpas públicas para Colin Stagg, que recebeu uma indenização milionária após passar anos apontado como principal suspeito de um crime que não cometeu. Já Napper permanece internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima no Reino Unido.

A história da série

A Testemunha mostra não apenas os impactos da morte de Rachel sobre a família, mas também a intensa cobertura da imprensa e os erros cometidos durante a investigação policial. O caso se tornou um dos mais famosos da história criminal britânica e foi marcado por controvérsias que se estenderam por anos.

Com consultoria de André e Alex Hanscombe, a produção foi criada pelo roteirista Rob Williams. A trama se baseou no livro ‘Letting Go’, publicado por Alex em 2017, no qual ele relata as consequências do crime e o longo processo de reconstrução da própria vida.

André e Alex Hanscombe no set de filmagens - Foto: Divulgação | Netflix

Pai e filho afirmaram, em entrevistas divulgadas pela Netflix, que decidiram compartilhar a história para mostrar como conseguiram enfrentar décadas de dor. “Nossa vida foi uma batalha”, disseram. A produção, diz eles, busca transmitir mensagens de esperança, fé e superação.

Na série, Jordan Bolger interpreta André Hanscombe, enquanto Max Fincham vive Alex na adolescência. Já Jahsaiah Williams interpreta o menino durante a infância.

Além dessa produção, a Netflix também lançou o documentário 'The Murder of Rachel Nickell'. A produção revisita o assassinato de Rachel Nickell, analisa a investigação policial que levou anos para chegar ao responsável e traz depoimentos de André e Alex.