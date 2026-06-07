O filme novo de suspense eletrizante da Netflix para este domingo

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O fim de semana está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar o domingo com uma boa produção capaz de prender a atenção até os créditos finais.



Para quem busca uma história repleta de suspense, mistério e reviravoltas, a Netflix aposta em A Desconhecida, filme de suspense baseado em um romance de sucesso que transforma uma investigação policial em uma corrida desesperada por respostas.

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Com atmosfera tensa e um enigma que se torna cada vez mais complexo, o filme acompanha uma mulher que desperta sem qualquer lembrança de quem é, enquanto tenta descobrir por que alguém parece disposto a matá-la.

Um resgate que dá início ao pesadelo

A trama começa quando uma mulher é encontrada amordaçada e amarrada dentro de um contêiner no porto de Barcelona. Sem documentos, sem referências e sem qualquer memória do próprio passado, ela não consegue responder às perguntas mais básicas feitas pelas autoridades.

Interpretada por Ana Rujas, a personagem se vê diante de um quebra-cabeça assustador: descobrir sua própria identidade antes que seja tarde demais.

O que já parecia um caso incomum ganha contornos ainda mais preocupantes quando, após ser levada para um hospital, ela sofre uma tentativa de assassinato. A partir desse momento, fica claro que há algo muito maior escondido em seu passado.

Uma investigação cheia de segredos

Diante da gravidade do caso, a detetive Anna Ripoll, vivida por Candela Peña, assume as investigações ao lado do policial Quique Zárate, interpretado por Pol López.

Juntos, eles embarcam em uma busca frenética para descobrir quem é a mulher encontrada no contêiner e quais segredos estão escondidos em sua memória perdida.

Enquanto novas pistas surgem, a investigação revela que a desconhecida pode estar ligada a acontecimentos muito mais complexos do que aparentava inicialmente. Cada resposta encontrada abre espaço para novos mistérios, mantendo a tensão em alta durante toda a narrativa.

Suspense baseado em livro que conquistou leitores

O longa é uma adaptação do romance escrito por Rosa Montero e Olivier Truc, obra que chamou atenção dos leitores por sua mistura de suspense psicológico, investigação criminal e mistério.

A expectativa em torno da adaptação também foi compartilhada pelos autores.

Segundo Rosa Montero, “Estou muito animada com a estreia na Netflix do filme que fizeram sobre A Desconhecida, o romance policial que escrevi em parceria com o autor francês Olivier Truc".

"Foi um trabalho fascinante, divertidíssimo e um pouco louco, que fez com que a história da nossa desconhecida alcançasse uma intensidade pouco comum. Estou ansiosa para ver como essa equipe formidável conseguiu levar todo esse suspense para as telas”, disse em entrevista à TUDUM.

Já Olivier Truc afirmou: “Escrever A Desconhecida foi uma experiência maravilhosa ao lado de Rosa Montero. Tenho certeza de que muitos leitores do livro ficarão emocionados ao vê-la agora na tela.”

Elenco reforça o clima de tensão

Dirigido por Gabe Ibáñez e escrito por Lara Sendim, o filme traz Candela Peña em um papel marcado pela intensidade da investigação.

Além dela, o elenco reúne Ana Rujas, Pol López, Manolo Solo, Luka Peros e Kira Miró, nomes conhecidos do público espanhol e que ajudam a construir a atmosfera sombria da produção.

O resultado é uma trama que combina drama psicológico, ação investigativa e mistérios que permanecem sem solução até os momentos decisivos da história.

Vale a pena?

Para quem gosta de produções como Garota Exemplar, O Homem nas Trevas e outros thrillers centrados em segredos e identidades ocultas, A Desconhecida surge como uma ótima escolha para encerrar o fim de semana.

O mistério envolvendo a protagonista, a investigação conduzida pela polícia e a sensação constante de perigo fazem do filme uma experiência envolvente.

Mesmo com o domingo chegando ao fim, ainda há tempo para embarcar em uma história cheia de tensão, perguntas sem resposta e revelações capazes de surpreender até os espectadores mais atentos.