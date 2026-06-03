LUTO
Cantor que deu voz a clássicos da Disney morre aos 75 anos
Artista gravou cerca de 20 álbuns ao longo da carreira
Conhecido por ser a voz de várias canções da Disney, o cantor Peabo Bryson morreu na nesta terça-feira, 2, aos 75 anos. Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último domingo, 31, e estava internado.
A família do artista falou, em comunicado divulgado para a imprensa, sobre o carinho recebido após a notícia da morte. “Estamos profundamente comovidos com a demonstração de amor, orações e apoio de fãs, amigos e colegas do mundo todo”, iniciou.
“Embora nossos corações estejam partidos, encontramos conforto em saber o quanto Peabo era amado e quantas vidas foram tocadas por sua voz e seu espírito generoso. Seu legado e sua música viverão por gerações”, completou Bryson.
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Trajetória de Peabo Bryson
Bryson gravou cerca de 20 álbuns ao longo da carreira, mas ficou muito marcado pelos trabalhos com a Disney. Ele venceu o Grammy pelas canções ‘A Whole New World’, de ‘Aladdin’, e ‘Beauty and the Beast’, de ‘A Bela e a Fera’.
O cantor venceu o Grammy em 1993 na categoria de melhor performance pop vocal por um duo ou grupo com Beauty and the Beast, gravada em parceria com Céline Dion.
Depois disso, ele também venceu a mesma categoria com a canção de Aladdin, em parceria com Regina Belle.
As duas músicas fazem parte da trilha sonora dos filmes como regravações. A versão original de Beauty and the Beast, foi gravada por Angela Lansbury e a de A Whole New World por Brad Kane e Lea Salonga.