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Streaming famosa remove mais de 80 filmes e surpreende assinantes
Produções premiadas, clássicos do cinema e franquias populares deixaram a plataforma
Os assinantes do Disney+ foram surpreendidos por uma das maiores reduções de catálogo já registradas na plataforma. Cerca de 83 filmes deixaram o serviço de streaming nos últimos dias, incluindo produções premiadas, clássicos do cinema e franquias de sucesso.
Entre os títulos removidos estão Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, Birdman, O Regresso, Garota Exemplar, Sr. & Sra. Smith e toda a franquia Alvin e os Esquilos. A mudança fez o catálogo da plataforma encolher de 2.121 para 2.038 títulos disponíveis. (Veja a lista completa ao final da matéria)
O que motivou a retirada dos filmes?
De acordo com informações divulgadas pelo portal Guia Disney+ Brasil, a remoção está relacionada ao encerramento antecipado do acordo de distribuição entre a antiga Fox e a produtora New Regency.
O contrato passou para o controle da Disney após a aquisição dos ativos da Fox, concluída em 2019. Embora o acordo estivesse previsto para vigorar até dezembro de 2026, ele teria sido rescindido antes do prazo final, resultando na saída de dezenas de produções do catálogo.
Até o momento, a Disney não se pronunciou oficialmente sobre a mudança.
A retirada também afeta usuários que utilizavam o Disney+ para rever produções da antiga Fox incorporadas ao catálogo após a fusão dos estúdios.
Catálogo pode passar por novas mudanças
Mudanças em contratos de licenciamento são comuns no mercado de streaming e podem resultar tanto na entrada quanto na saída de conteúdos. No entanto, o volume de títulos retirados de uma só vez chamou atenção dos assinantes.
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Com a rescisão do acordo envolvendo a New Regency, parte dessas produções poderá migrar para outras plataformas ou ficar temporariamente indisponível nos serviços de streaming, dependendo de novos contratos de distribuição.
A movimentação reforça uma tendência cada vez mais presente no setor: mesmo grandes sucessos de bilheteria e filmes premiados não permanecem para sempre disponíveis em uma única plataforma.
Confira a lista completa:
– A Cura (2016)
– A Família da Noiva (2005)
– A Filha do Presidente (2004)
– A Hora da Escuridão (2011)
– A Negociação (1998)
– AD Astra: Rumo às Estrelas (2019)
– Alvin e os Esquilos (2007)
– Alvin e os Esquilos 2 (2009)
– Alvin e os Esquilos 3 (2011)
– Alvin e os Esquilos: Na Estrada (2015)
– Amor e Outras Drogas (2010)
– Armadilha (1999)
– Assassin’s Creed (2016)
– Assassinos por Natureza (1994)
– Bee Season (2005)
– Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014)
– Bohemian Rhapsody (2018)
– Brazil: O Filme (1985)
– Chamas da Vingança (2004)
– Clube da Luta (1999)
– Copycat (1995)
– Culpado por Suspeita (1991)
– Deu a Louca em Hollywood (2007)
– Don’t Say a Word (2001)
– Down With Love (2003)
– Elektra (2005)
– Encontro Explosivo (2010)
– Endiabrado (2000)
– Era Uma Vez na América (1984)
– Fogo Contra Fogo (1995)
– Fonte da Vida (2006)
– Garota Exemplar (2014)
– High Crimes (2002)
– Imagens do Além (2008)
– Infidelidade (2002)
– JFK – A pergunta que não quer calar (1991)
– Jogo de Amor em Las Vegas (2008)
– Jumper (2008)
– Just My Luck (2006)
– Legend (1985)
– Los Angeles: Cidade Proibida (1997)
– Made in America (1993)
– Man on Fire (1987)
– Marco e Nonno (2019)
– Marley & Eu (2008)
– Meet the Spartans (2008)
– Minha Super Ex-Namorada (2006)
– Mirrors (2008)
– Monte Carlo (2011)
– Negócios Fora de Controle (2015)
– Noivas em Guerra (2009)
– Noé (2014)
– O Despertar de um Homem (1993)
– O Fantástico Sr. Raposo (2009)
– O Grande Dave (2008)
– O Preço do Amanhã (2011)
– O Regresso (2015)
– O Rei da Comédia (1983)
– Os Estagiários (2013)
– Os Vampiros Que Se Mordam (2010)
– Perseguição – A Estrada da Morte (2001)
– Regras Não Se Aplicam (2016)
– Reis da Rua (2008)
– Runaway Jury (2003)
– Show de Vizinha (2004)
– Sob o Mesmo Céu (2015)
– Sommersby (1993)
– Sr. & Sra. Smith (2005)
– Stay (2005)
– Sunchaser (1996)
– TEMPO DE MATAR (1996)
– The Client (1994)
– The Sentinel (2006)
– Tigerland (2000)
– True Story (2015)
– Um Natal Brilhante (2006)
– Uma Comédia Nada Romântica (2006)
– Under Siege (1992)
– Under Siege 2: Dark Territory (1995)
– Vovó … Zona (2000)
– Vovó… Zona 2 (2006)
– Vovó… Zona 3: Tal Pai, Tal Filho (2011)
– William Shakespeare’s a Midsummer Night’s Dream (1999)