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Streaming famosa remove mais de 80 filmes e surpreende assinantes

Produções premiadas, clássicos do cinema e franquias populares deixaram a plataforma

Isabela Cardoso
Por
Disney+
Disney+ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os assinantes do Disney+ foram surpreendidos por uma das maiores reduções de catálogo já registradas na plataforma. Cerca de 83 filmes deixaram o serviço de streaming nos últimos dias, incluindo produções premiadas, clássicos do cinema e franquias de sucesso.

Entre os títulos removidos estão Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, Birdman, O Regresso, Garota Exemplar, Sr. & Sra. Smith e toda a franquia Alvin e os Esquilos. A mudança fez o catálogo da plataforma encolher de 2.121 para 2.038 títulos disponíveis. (Veja a lista completa ao final da matéria)

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O que motivou a retirada dos filmes?

De acordo com informações divulgadas pelo portal Guia Disney+ Brasil, a remoção está relacionada ao encerramento antecipado do acordo de distribuição entre a antiga Fox e a produtora New Regency.

O contrato passou para o controle da Disney após a aquisição dos ativos da Fox, concluída em 2019. Embora o acordo estivesse previsto para vigorar até dezembro de 2026, ele teria sido rescindido antes do prazo final, resultando na saída de dezenas de produções do catálogo.

Até o momento, a Disney não se pronunciou oficialmente sobre a mudança.

A retirada também afeta usuários que utilizavam o Disney+ para rever produções da antiga Fox incorporadas ao catálogo após a fusão dos estúdios.

Catálogo pode passar por novas mudanças

Mudanças em contratos de licenciamento são comuns no mercado de streaming e podem resultar tanto na entrada quanto na saída de conteúdos. No entanto, o volume de títulos retirados de uma só vez chamou atenção dos assinantes.

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Com a rescisão do acordo envolvendo a New Regency, parte dessas produções poderá migrar para outras plataformas ou ficar temporariamente indisponível nos serviços de streaming, dependendo de novos contratos de distribuição.

A movimentação reforça uma tendência cada vez mais presente no setor: mesmo grandes sucessos de bilheteria e filmes premiados não permanecem para sempre disponíveis em uma única plataforma.

Confira a lista completa:

– A Cura (2016)

– A Família da Noiva (2005)

– A Filha do Presidente (2004)

– A Hora da Escuridão (2011)

– A Negociação (1998)

– AD Astra: Rumo às Estrelas (2019)

– Alvin e os Esquilos (2007)

– Alvin e os Esquilos 2 (2009)

– Alvin e os Esquilos 3 (2011)

– Alvin e os Esquilos: Na Estrada (2015)

– Amor e Outras Drogas (2010)

– Armadilha (1999)

– Assassin’s Creed (2016)

– Assassinos por Natureza (1994)

– Bee Season (2005)

– Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014)

– Bohemian Rhapsody (2018)

– Brazil: O Filme (1985)

– Chamas da Vingança (2004)

– Clube da Luta (1999)

– Copycat (1995)

– Culpado por Suspeita (1991)

– Deu a Louca em Hollywood (2007)

– Don’t Say a Word (2001)

– Down With Love (2003)

– Elektra (2005)

– Encontro Explosivo (2010)

– Endiabrado (2000)

– Era Uma Vez na América (1984)

– Fogo Contra Fogo (1995)

– Fonte da Vida (2006)

– Garota Exemplar (2014)

– High Crimes (2002)

– Imagens do Além (2008)

– Infidelidade (2002)

– JFK – A pergunta que não quer calar (1991)

– Jogo de Amor em Las Vegas (2008)

– Jumper (2008)

– Just My Luck (2006)

– Legend (1985)

– Los Angeles: Cidade Proibida (1997)

– Made in America (1993)

– Man on Fire (1987)

– Marco e Nonno (2019)

– Marley & Eu (2008)

– Meet the Spartans (2008)

– Minha Super Ex-Namorada (2006)

– Mirrors (2008)

– Monte Carlo (2011)

– Negócios Fora de Controle (2015)

– Noivas em Guerra (2009)

– Noé (2014)

– O Despertar de um Homem (1993)

– O Fantástico Sr. Raposo (2009)

– O Grande Dave (2008)

– O Preço do Amanhã (2011)

– O Regresso (2015)

– O Rei da Comédia (1983)

– Os Estagiários (2013)

– Os Vampiros Que Se Mordam (2010)

– Perseguição – A Estrada da Morte (2001)

– Regras Não Se Aplicam (2016)

– Reis da Rua (2008)

– Runaway Jury (2003)

– Show de Vizinha (2004)

– Sob o Mesmo Céu (2015)

– Sommersby (1993)

– Sr. & Sra. Smith (2005)

– Stay (2005)

– Sunchaser (1996)

– TEMPO DE MATAR (1996)

– The Client (1994)

– The Sentinel (2006)

– Tigerland (2000)

– True Story (2015)

– Um Natal Brilhante (2006)

– Uma Comédia Nada Romântica (2006)

– Under Siege (1992)

– Under Siege 2: Dark Territory (1995)

– Vovó … Zona (2000)

– Vovó… Zona 2 (2006)

– Vovó… Zona 3: Tal Pai, Tal Filho (2011)

– William Shakespeare’s a Midsummer Night’s Dream (1999)

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