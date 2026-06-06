3 séries aclamadas pela crítica voltam ao streaming em breve; conheça

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Os fãs de super-heróis terão uma sequência de estreias importantes nas próximas semanas. Entre junho e julho, três das séries mais bem avaliadas do gênero retornam com novas temporadas nas plataformas de streaming.

Juntas, Minhas Aventuras com Superman, X-Men ’97 e Batman: Cruzado Encapuzado acumulam mais de 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e chegam cercadas de expectativa.

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O calendário reúne lançamentos da HBO Max, Disney+ e Prime Video em um intervalo de menos de 50 dias. As produções se destacaram nos últimos anos por suas diferentes abordagens dos personagens clássicos dos quadrinhos e conquistaram tanto o público quanto os críticos especializados.



Superman abre a sequência de estreias

A primeira estreia acontece em 13 de junho, quando Minhas Aventuras com Superman retorna para sua terceira temporada na HBO Max.

A animação acompanha Clark Kent enquanto tenta conciliar sua carreira como repórter, o relacionamento com Lois Lane e os desafios de atuar como o principal herói de Metrópolis. A série mantém uma marca expressiva de 100% de aprovação entre os críticos no Rotten Tomatoes.

X-Men retorna após sucesso da primeira temporada

Pouco depois, em 1º de julho, será a vez de X-Men ’97 ganhar novos episódios no Disney+.

A produção chamou atenção ao revisitar a clássica animação dos anos 1990, atualizando personagens e histórias sem abandonar os elementos que tornaram a série original um sucesso. Atualmente, a animação registra 99% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Batman fecha a lista de lançamentos

A última estreia acontece em 31 de julho com a chegada da nova temporada de Batman: Cruzado Encapuzado ao Prime Video.

Inspirada nas histórias noir do Cavaleiro das Trevas, a animação acompanha Bruce Wayne nos primeiros anos de combate ao crime em Gotham City. A primeira temporada recebeu avaliações positivas e alcançou 94% de aprovação entre os críticos.

Forte presença de super-heróis

As estreias acontecem justamente em um período em que o gênero também ganha espaço nos cinemas, com lançamentos aguardados como Supergirl e Homem-Aranha: Um Novo Dia.

Com três retornos importantes em pouco mais de um mês, os serviços de streaming reforçam sua aposta em animações de super-heróis e ampliam as opções para quem acompanha adaptações dos quadrinhos tanto na televisão quanto nas telonas.