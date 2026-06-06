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Cinema em Salvador exibe Michael e O Diabo Veste Prada 2 a R$ 9

Sessões acontecem na manhã deste domingo, 7, na capital baiana

Luiza Nascimento
Por
Michael e O Diabo Veste Prada 2
Michael e O Diabo Veste Prada 2 - Foto: Divulgação

Sucessos de bilheteria, os filmes Michael e O Diabo Veste Prada 2 serão exibidos por R$ 9 neste domingo, 7, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Ambas sessões acontecem às 10h30 e integram a matinê do espaço.

No local, A Mulher Infiel também estará disponível, mas a R$ 12.

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Sobre os filmes

Michael: cinebiografia que acompanha a trajetória de um dos maiores artistas da música mundial, desde a infância nos Jackson 5 até a consagração como o "Rei do Pop", mostra os desafios da fama e familiares, bastidores da carreira e músicas marcantes.

O Diabo Veste Prada 2: sequência do sucesso de 2006 que traz de volta personagens icônicos da franquia. Miranda Priestly e Emily Charlton se reencontram em meio às transformações do mercado editorial e da indústria da moda, abordando rivalidades, mudanças profissionais e debates atuais.

A Mulher Infiel: drama francês de 1969 dirigido por Claude Chabrol. A trama acompanha Charles, um homem de vida aparentemente perfeita que descobre que sua esposa, Hélène, mantém um caso extraconjugal. Obcecado pela traição, ele decide investigar o amante da mulher, dando início a uma sequência de acontecimentos marcados por tensão, ciúme e consequências inesperadas.

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Veja filmes em cartaz até 10/06 no Glauber Rocha

  • Labirinto dos Garotos Perdidos
  • Olhe o Mar
  • Obsessão
  • 100 Noites de Desejo
  • Alpha
  • Cordelicos
  • Tocaia no Asfalto
  • Michael
  • O Diabo Veste Prada 2
  • A Mulher Infiel
  • Backrooms: Um Não-Lugar
  • Natal Amargo
  • A Revolução dos Bichos
  • Love Kills
  • Fanon
  • O Mandaloriano e Grogu
  • Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada.

Confira programação completa:

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Cine Glauber Rocha Michael O Diabo Veste Prada 2

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