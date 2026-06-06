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Cinema em Salvador exibe Michael e O Diabo Veste Prada 2 a R$ 9
Sessões acontecem na manhã deste domingo, 7, na capital baiana
Sucessos de bilheteria, os filmes Michael e O Diabo Veste Prada 2 serão exibidos por R$ 9 neste domingo, 7, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Ambas sessões acontecem às 10h30 e integram a matinê do espaço.
No local, A Mulher Infiel também estará disponível, mas a R$ 12.
Sobre os filmes
Michael: cinebiografia que acompanha a trajetória de um dos maiores artistas da música mundial, desde a infância nos Jackson 5 até a consagração como o "Rei do Pop", mostra os desafios da fama e familiares, bastidores da carreira e músicas marcantes.
O Diabo Veste Prada 2: sequência do sucesso de 2006 que traz de volta personagens icônicos da franquia. Miranda Priestly e Emily Charlton se reencontram em meio às transformações do mercado editorial e da indústria da moda, abordando rivalidades, mudanças profissionais e debates atuais.
A Mulher Infiel: drama francês de 1969 dirigido por Claude Chabrol. A trama acompanha Charles, um homem de vida aparentemente perfeita que descobre que sua esposa, Hélène, mantém um caso extraconjugal. Obcecado pela traição, ele decide investigar o amante da mulher, dando início a uma sequência de acontecimentos marcados por tensão, ciúme e consequências inesperadas.
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Veja filmes em cartaz até 10/06 no Glauber Rocha
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- Obsessão
- 100 Noites de Desejo
- Alpha
- Cordelicos
- Tocaia no Asfalto
- Michael
- O Diabo Veste Prada 2
- A Mulher Infiel
- Backrooms: Um Não-Lugar
- Natal Amargo
- A Revolução dos Bichos
- Love Kills
- Fanon
- O Mandaloriano e Grogu
- Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada.