Cinema em Salvador exibe Michael e O Diabo Veste Prada 2 a R$ 9

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Sucessos de bilheteria, os filmes Michael e O Diabo Veste Prada 2 serão exibidos por R$ 9 neste domingo, 7, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Ambas sessões acontecem às 10h30 e integram a matinê do espaço.

No local, A Mulher Infiel também estará disponível, mas a R$ 12.

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Sobre os filmes

Michael: cinebiografia que acompanha a trajetória de um dos maiores artistas da música mundial, desde a infância nos Jackson 5 até a consagração como o "Rei do Pop", mostra os desafios da fama e familiares, bastidores da carreira e músicas marcantes.

O Diabo Veste Prada 2: sequência do sucesso de 2006 que traz de volta personagens icônicos da franquia. Miranda Priestly e Emily Charlton se reencontram em meio às transformações do mercado editorial e da indústria da moda, abordando rivalidades, mudanças profissionais e debates atuais.

A Mulher Infiel: drama francês de 1969 dirigido por Claude Chabrol. A trama acompanha Charles, um homem de vida aparentemente perfeita que descobre que sua esposa, Hélène, mantém um caso extraconjugal. Obcecado pela traição, ele decide investigar o amante da mulher, dando início a uma sequência de acontecimentos marcados por tensão, ciúme e consequências inesperadas.

Veja filmes em cartaz até 10/06 no Glauber Rocha

Labirinto dos Garotos Perdidos

Olhe o Mar

Obsessão

100 Noites de Desejo

Alpha

Cordelicos

Tocaia no Asfalto

Michael

O Diabo Veste Prada 2

A Mulher Infiel

Backrooms: Um Não-Lugar

Natal Amargo

A Revolução dos Bichos

Love Kills

Fanon

O Mandaloriano e Grogu

Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada.

Confira programação completa: