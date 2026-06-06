Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

CINEINSITE

Produtora de The Office repete sucesso e emplaca nova comédia em 48h

Primeira temporada conta com nove episódios, mas apenas três estão disponíveis até o momento

Luiza Nascimento
Por
Inapropriados para o Trabalho
Inapropriados para o Trabalho - Foto: Reprodução/Disney+

Produtora e estrela do sucesso The Office (2005-2013), Mindy Kaling lançou um novo trabalho que está sendo comparado a Friends (1994-2004) e já se tornou um grande sucesso, mesmo após apenas 48 horas de lançamento. A série Inapropriados para o Trabalho está entre as mais assistidas do Disney+ com números expressivos.

Nos Estados Unidos, a obra chegou a alcançar o primeiro lugar no streaming Hulu. Nos demais países, onde é distribuída pelo Disney+, assumiu o segundo lugar do ranking global da plataforma e liderou a audiência em países como Austrália, Nova Zelândia e Bélgica, ocupando a sexta posição no Brasil.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CINEINSITE

Cinema em Salvador exibe Michael e O Diabo Veste Prada 2 a R$ 9
Cinema em Salvador exibe Michael e O Diabo Veste Prada 2 a R$ 9 imagem

SE LIGA NA DICA!

Só 3 episódios: a série TOP 1 da Netflix ideal para ver em uma tarde
Só 3 episódios: a série TOP 1 da Netflix ideal para ver em uma tarde imagem

ESTREIA COMO CASAL

Iza e namorado vão atuar juntos pela primeira vez em comédia romântica
Iza e namorado vão atuar juntos pela primeira vez em comédia romântica imagem

Inapropriados para o Trabalho

A série conta a história de um grupo de jovens adultos estrelado por Ella Hunt, Will Angus e Avantika Vandanapu, que tenta equilibrar carreira, relacionamentos e vida pessoal em Manhattan, emblemático bairro de Nova Iorque.

A primeira temporada conta com nove episódios, mas apenas três capítulos estão disponíveis. Os demais serão lançados semanalmente ao longo de junho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Disney Inapropriados para o Trabalho série

Relacionadas

Mais lidas