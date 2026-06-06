Produtora de The Office repete sucesso e emplaca nova comédia em 48h

Siga o A TARDE no Google

Produtora e estrela do sucesso The Office (2005-2013), Mindy Kaling lançou um novo trabalho que está sendo comparado a Friends (1994-2004) e já se tornou um grande sucesso, mesmo após apenas 48 horas de lançamento. A série Inapropriados para o Trabalho está entre as mais assistidas do Disney+ com números expressivos.



Nos Estados Unidos, a obra chegou a alcançar o primeiro lugar no streaming Hulu. Nos demais países, onde é distribuída pelo Disney+, assumiu o segundo lugar do ranking global da plataforma e liderou a audiência em países como Austrália, Nova Zelândia e Bélgica, ocupando a sexta posição no Brasil.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inapropriados para o Trabalho

A série conta a história de um grupo de jovens adultos estrelado por Ella Hunt, Will Angus e Avantika Vandanapu, que tenta equilibrar carreira, relacionamentos e vida pessoal em Manhattan, emblemático bairro de Nova Iorque.

A primeira temporada conta com nove episódios, mas apenas três capítulos estão disponíveis. Os demais serão lançados semanalmente ao longo de junho.