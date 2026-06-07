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SE LIGA NA DICA!

4 filmes em alta no Prime Video que você não pode deixar de assistir

Plataforma reúne opções para quem procura ação, suspense, terror e comédia

Beatriz Santos
Por
Esses filmes em alta no Prime Video são ideais para sua maratona
Esses filmes em alta no Prime Video são ideais para sua maratona - Foto: Divulgação

Nada como encontrar um bom filme para transformar o tempo livre em uma sessão de entretenimento. E, para quem está em busca de novidades, o Prime Video tem se consolidado como um dos principais destinos do streaming, reunindo desde produções recém-saídas dos cinemas até lançamentos que acabaram de chegar ao catálogo.

Com tantas estreias chegando todas as semanas, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. A variedade de gêneros, histórias e novidades é tão grande que muitos assinantes acabam passando mais tempo procurando um filme do que efetivamente assistindo.

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Nos últimos dias, a plataforma recebeu títulos que vêm chamando atenção dos espectadores, incluindo produções de ação, terror, ficção científica e comédia. Algumas delas chegaram ao streaming pouco tempo depois de passarem pelas telonas.

É justamente nesses momentos que uma boa curadoria faz a diferença. Pensando em quem procura algo novo para assistir, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções que acabaram de desembarcar no Prime Video e merecem entrar no radar dos cinéfilos.

4 filmes do Prime Video para ver AGORA

Velhos Bandidos

Cena de Velhos Bandidos
Cena de Velhos Bandidos - Foto: Divulgação

Misturando comédia, ação e grandes nomes do cinema brasileiro, Velhos Bandidos acompanha Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), um casal de aposentados que decide colocar em prática um ousado plano: assaltar um banco.

Para executar o golpe, eles recrutam Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta), formando uma improvável equipe criminosa. O problema é que o investigador Oswaldo (Lázaro Ramos) surge determinado a impedir o plano, criando uma disputa cheia de reviravoltas e situações inusitadas.

Destruição Final 2

Cena de Destruição Final 2
Cena de Destruição Final 2 - Foto: Divulgação

Sequência do sucesso apocalíptico estrelado por Gerard Butler, Destruição Final 2 acompanha novamente a família Garrity após os acontecimentos que colocaram o planeta à beira da destruição.

Agora sobreviventes do desastre global, John, Allison e Nathan precisam deixar o bunker que os manteve seguros na Groenlândia e enfrentar um mundo transformado. Entre cenários congelados, perigos constantes e desafios inesperados, a jornada em busca de um novo lar promete testar os limites da família.

Bugonia

Cena de Bugonia
Cena de Bugonia - Foto: Divulgação

Dirigido por Yorgos Lanthimos, Bugonia aposta em uma combinação de humor ácido, sátira e tensão psicológica para contar uma história bastante incomum.

A trama acompanha dois homens obcecados por teorias conspiratórias que sequestram a executiva de uma grande empresa após acreditarem que ela é uma alienígena responsável por uma ameaça ao planeta.

A partir daí, a narrativa mergulha em um jogo de manipulação, paranoia e dúvidas sobre quem realmente está dizendo a verdade.

Five Nights At Freddy's 2

Cena de Five Nights At Freddy's 2
Cena de Five Nights At Freddy's 2 - Foto: Divulgação

Após o sucesso do primeiro filme, Five Nights At Freddy's 2 retorna ao universo dos animatrônicos assustadores que transformaram a franquia em um fenômeno entre os fãs de terror.

Um ano após os acontecimentos na Freddy Fazbear's Pizza, rumores sobre o caso se espalharam pela cidade e deram origem ao primeiro Fazfest.

Enquanto Mike e Vanessa tentam esconder a verdade sobre os acontecimentos do passado, Abby volta a se conectar com Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, despertando novos horrores e revelando segredos sombrios ligados à origem da pizzaria.

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