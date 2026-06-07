Só 6 episódios: essa série de mistério da Netflix merece sua atenção

Nada como assistir uma boa série curta no meio da semana. E a Netflix tem uma opção interessante para quem procura uma maratona eletrizante, cheia de mistérios e reviravoltas, que pode ser concluída em poucas horas.

Trata-se de Requiem, produção lançada em 2018 que acabou ficando esquecida em meio à enxurrada de novidades que chegaram ao catálogo nos últimos anos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com apenas seis episódios de cerca de 58 minutos cada, a série resulta em uma maratona de pouco menos de seis horas.

Isso faz dela uma escolha ideal para quem deseja aproveitar uma tarde de folga mergulhando em uma trama envolvente sem precisar se comprometer com várias temporadas.



Apesar de não figurar entre os títulos mais comentados da plataforma atualmente, a produção recebeu avaliações positivas da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, Requiem registra 73% de aprovação, índice que reflete a boa recepção ao suspense construído ao longo de sua única temporada.

Criada por Kris Mrksa, a série aposta em uma combinação de mistério investigativo, drama psicológico e atmosfera sombria para conduzir uma história que prende a atenção desde os primeiros minutos.

Um desaparecimento que atravessa décadas

A trama começa em 1994, quando uma criança desaparece sem deixar vestígios em uma pequena cidade do interior do Reino Unido. Apesar das investigações realizadas na época, o caso nunca é solucionado e acaba se tornando uma ferida aberta para a comunidade local.

Mais de duas décadas depois, a história ganha um novo rumo em Londres. Prestes a viver um momento importante na carreira, a talentosa violoncelista Matilda Gray vê sua vida mudar completamente após uma tragédia familiar inesperada envolvendo sua mãe.

Segredos escondidos no passado

Tentando lidar com o luto e entender os acontecimentos que acabaram de transformar sua vida, Matilda encontra uma caixa repleta de fotografias antigas e recortes de jornais.

O material a leva diretamente ao caso da criança desaparecida décadas antes. Intrigada pelas possíveis conexões entre a mãe e o mistério nunca resolvido, ela decide abandonar temporariamente sua rotina para investigar o passado por conta própria.

Ao chegar à pequena cidade ligada ao desaparecimento, a jovem encontra moradores desconfiados, relatos contraditórios e uma série de segredos que parecem ter sido cuidadosamente escondidos ao longo dos anos.

O que faz Requiem se destacar

Embora utilize uma premissa conhecida dos fãs de suspense, a série se diferencia pela forma como conduz sua narrativa. As informações são reveladas aos poucos, criando uma sensação constante de dúvida sobre quem está falando a verdade e quais personagens escondem algo.

A trama também brinca com a possibilidade de elementos sobrenaturais estarem envolvidos nos acontecimentos, aumentando ainda mais a tensão e a curiosidade do espectador.

Outro destaque está na ambientação. As paisagens, a fotografia e o clima melancólico ajudam a construir uma atmosfera que contribui diretamente para a experiência da história, tornando cada descoberta ainda mais intrigante.

Vale a pena?

Para quem gosta de séries de mistério focadas em desaparecimentos, segredos familiares e investigações que atravessam gerações, Requiem é uma opção que merece uma segunda chance dos assinantes da Netflix.

A produção não depende de grandes efeitos visuais ou cenas de ação para prender a atenção. Seu principal trunfo está justamente na construção cuidadosa do mistério, nas revelações graduais e na capacidade de manter o público tentando conectar as peças até os momentos finais.

Com apenas seis episódios, uma atmosfera envolvente e uma história que mistura drama, suspense e segredos do passado, a série segue sendo uma alternativa interessante para quem procura uma maratona curta e eficiente no catálogo da plataforma.