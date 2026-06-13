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3 séries curtas e viciantes da Netflix para ver neste fim de semana

Produções da Netflix podem ser a escolha perfeita para quem quer maratonar sem compromisso longo

Beatriz Santos
Por
Essas séries curtas da Netflix são ideais para sua maratona
Essas séries curtas da Netflix são ideais para sua maratona - Foto: DIvulgação

Finalmente chegou o fim de semana e, para muita gente, isso significa a oportunidade ideal para colocar uma nova série na lista.

Pensando em quem busca histórias envolventes sem precisar encarar várias temporadas, a Netflix oferece opções curtas que podem ser assistidas em poucos dias, ou até em uma única maratona.

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O streaming reúne produções para todos os gostos, mas quando o catálogo parece infinito, encontrar algo realmente interessante pode se transformar em uma tarefa mais difícil do que parece. Por isso, uma boa curadoria faz toda a diferença na hora de escolher o próximo título.

Entre suspense, investigação, espionagem e dramas inspirados em fatos reais, algumas séries vêm conquistando espaço entre os assinantes justamente por entregarem tramas intensas, ritmo acelerado e episódios que terminam sempre deixando um novo mistério no ar.

Se a ideia é aproveitar o descanso para mergulhar em histórias que prendem a atenção do início ao fim, estas três produções podem ser excelentes escolhas para a próxima sessão de streaming.

3 séries para ver agora na Netflix

Personas

Cena de Personas
Cena de Personas - Foto: DIvulgação

Inspirada em uma operação real do governo britânico, a série acompanha funcionários da alfândega que receberam a missão de se infiltrar em organizações criminosas para combater o tráfico de heroína no Reino Unido. Para isso, eles assumem novas identidades e passam a viver como criminosos.

A trama é baseada no chamado "Projetos Beta", programa criado em 1989 após o crescimento do tráfico de heroína no país. A produção mostra os riscos enfrentados pelos agentes enquanto tentam conquistar a confiança dos principais líderes do crime organizado.

Corpos

Cena de Corpos
Cena de Corpos - Foto: DIvulgação

Misturando suspense policial e ficção científica, a minissérie acompanha quatro detetives separados por mais de um século que acabam investigando exatamente o mesmo assassinato. O detalhe intrigante é que o mesmo cadáver surge em diferentes épocas da história.

Ao longo de 150 anos, o caso reaparece em contextos completamente distintos, passando pela Londres de 1890, pelos anos da Segunda Guerra Mundial, pela atualidade e até por um futuro pós-apocalíptico. Cada descoberta aproxima os investigadores de uma conspiração muito maior.

Black Doves

Cena de Black Doves
Cena de Black Doves - Foto: DIvulgação

A série acompanha Helen Webb, uma espiã profissional que leva uma vida dupla enquanto trabalha secretamente para a organização Black Doves. Tudo muda quando Jason, seu amante, é assassinado, colocando em risco anos de operações cuidadosamente mantidas em segredo.

Determinada a descobrir a verdade, Helen se une ao antigo agente Sam Young para investigar o crime. A busca por respostas os leva ao centro de uma conspiração perigosa que pode desencadear consequências internacionais e colocar inúmeras vidas em risco.

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