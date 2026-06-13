3 séries curtas e viciantes da Netflix para ver neste fim de semana

Finalmente chegou o fim de semana e, para muita gente, isso significa a oportunidade ideal para colocar uma nova série na lista.

Pensando em quem busca histórias envolventes sem precisar encarar várias temporadas, a Netflix oferece opções curtas que podem ser assistidas em poucos dias, ou até em uma única maratona.

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O streaming reúne produções para todos os gostos, mas quando o catálogo parece infinito, encontrar algo realmente interessante pode se transformar em uma tarefa mais difícil do que parece. Por isso, uma boa curadoria faz toda a diferença na hora de escolher o próximo título.



Entre suspense, investigação, espionagem e dramas inspirados em fatos reais, algumas séries vêm conquistando espaço entre os assinantes justamente por entregarem tramas intensas, ritmo acelerado e episódios que terminam sempre deixando um novo mistério no ar.

Se a ideia é aproveitar o descanso para mergulhar em histórias que prendem a atenção do início ao fim, estas três produções podem ser excelentes escolhas para a próxima sessão de streaming.

3 séries para ver agora na Netflix

Personas

Cena de Personas - Foto: DIvulgação

Inspirada em uma operação real do governo britânico, a série acompanha funcionários da alfândega que receberam a missão de se infiltrar em organizações criminosas para combater o tráfico de heroína no Reino Unido. Para isso, eles assumem novas identidades e passam a viver como criminosos.



A trama é baseada no chamado "Projetos Beta", programa criado em 1989 após o crescimento do tráfico de heroína no país. A produção mostra os riscos enfrentados pelos agentes enquanto tentam conquistar a confiança dos principais líderes do crime organizado.

Corpos

Cena de Corpos - Foto: DIvulgação

Misturando suspense policial e ficção científica, a minissérie acompanha quatro detetives separados por mais de um século que acabam investigando exatamente o mesmo assassinato. O detalhe intrigante é que o mesmo cadáver surge em diferentes épocas da história.



Ao longo de 150 anos, o caso reaparece em contextos completamente distintos, passando pela Londres de 1890, pelos anos da Segunda Guerra Mundial, pela atualidade e até por um futuro pós-apocalíptico. Cada descoberta aproxima os investigadores de uma conspiração muito maior.

Black Doves

Cena de Black Doves - Foto: DIvulgação

A série acompanha Helen Webb, uma espiã profissional que leva uma vida dupla enquanto trabalha secretamente para a organização Black Doves. Tudo muda quando Jason, seu amante, é assassinado, colocando em risco anos de operações cuidadosamente mantidas em segredo.



Determinada a descobrir a verdade, Helen se une ao antigo agente Sam Young para investigar o crime. A busca por respostas os leva ao centro de uma conspiração perigosa que pode desencadear consequências internacionais e colocar inúmeras vidas em risco.