4 filmes nacionais que todos devem assistir, segundo Fernanda Torres

Fernanda Torres compartilhou quatro filmes brasileiros que, segundo ela, todos deveria, assistir - Foto: AFP, Divulgação

Fernanda Torres, 59, foi um dos destaques da cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2025, realizada na noite da última quarta-feira, 30. A atriz venceu a estatueta de Melhor Atriz pelo longa Ainda Estou Aqui, que também se consagrou como o maior vencedor da premiação.

Com direção de Walter Salles, o filme levou 13 dos 16 prêmios aos quais concorria, incluindo Melhor Diretor e Melhor Ator, para Selton Mello.

Durante a premiação, Fernanda conversou com o site AdoroCinema e compartilhou quatro filmes nacionais que, segundo ela, todo brasileiro deveria assistir. A atriz destacou a importância de valorizar o cinema nacional e ressaltou como essas obras ajudam a compreender a identidade e a história do país por meio da arte.

Para quem deseja mergulhar nessas indicações, o Cineinsite A TARDE reuniu as sinopses dos filmes recomendados por Fernanda Torres e indicou onde cada um pode ser assistido.



Confira a seguir as sugestões da atriz e onde encontrá-las:

O Homem do Sputnik (1959)

O Homem do Sputnik foi um dos escolhidos por Fernanda Torres | Foto: Divulgação

Um estranho objeto parecido com o famoso Sputnik cai no quintal de Anastácio, matando suas galinhas de estimação. Ele tenta negociar o suposto satélite para recuperar o prejuízo, mas fato chama a atenção de espiões internacionais, que transformam a vida do pacato Anastácio e de sua esposa Cleci num completo caos.



Onde assistir: É possível encontrar o filme completo no YouTube

Terra em Transe (1967)

O clássico Terra em Transe foi um dos escolhidos por Fernanda Torres | Foto: Divulgação

Dirigido por Glauber Rocha, o filme é um dos maiores símbolos do Cinema Novo. No longa, o jornalista e poeta Paulo Martins oscila entre diversas forças políticas que lutam pelo poder em Eldorado: o líder da direita Porfírio Diaz, o governador de Alecrim Felipe Vieira e o empresário Júlio Fuentes.



Em uma conversa com a militante Sara, Paulo conclui que o povo de Eldorado precisa de um líder e que Vieira é o nome ideal. Dividido entre a poesia e a política, Paulo agoniza sem conseguir solucionar as incoerências de Eldorado e as suas próprias contradições.

Onde assistir: Globoplay

Todas as Mulheres do Mundo (1967)

Todas as Mulheres do Mundo foi um dos escolhidos por Fernanda Torres | Foto: Divulgação

Paulo, um grande conquistador e mulherengo, conhece Maria Alice em uma festa. Ele se apaixona e e vai atrás da jovem. Ela está noiva de Leopoldo e hesita em sair com Paulo, mas acaba sendo conquistada. Logo, eles começam a namorar e se casam, para a decepção dos amigos de Paulo. Porém, com a rotina do relacionamento e com os ciúmes, as coisas começam a se complicar.



Onde assistir: Globoplay

Vidas Secas (1963)

Vidas Secas foi um dos escolhidos por Fernanda Torres | Foto: Divulgação

Em Vidas Secas, adaptação da obra de Graciliano Ramos, uma família miserável tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano, Sinhá Vitória, seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam sem destino e já quase sem esperanças pelos confins do interior, sobrevivendo às forças da natureza e à crueldade dos homens.



Onde assistir: Globoplay

