CINEMA NACIONAL
4 filmes nacionais que todos devem assistir, segundo Fernanda Torres
Após vencer como Melhor Atriz no Grande Otelo, atriz lista produções brasileiras que, segundo ela, são indispensáveis
Por Beatriz Santos
Fernanda Torres, 59, foi um dos destaques da cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2025, realizada na noite da última quarta-feira, 30. A atriz venceu a estatueta de Melhor Atriz pelo longa Ainda Estou Aqui, que também se consagrou como o maior vencedor da premiação.
Com direção de Walter Salles, o filme levou 13 dos 16 prêmios aos quais concorria, incluindo Melhor Diretor e Melhor Ator, para Selton Mello.
Durante a premiação, Fernanda conversou com o site AdoroCinema e compartilhou quatro filmes nacionais que, segundo ela, todo brasileiro deveria assistir. A atriz destacou a importância de valorizar o cinema nacional e ressaltou como essas obras ajudam a compreender a identidade e a história do país por meio da arte.
Leia Também:
Para quem deseja mergulhar nessas indicações, o Cineinsite A TARDE reuniu as sinopses dos filmes recomendados por Fernanda Torres e indicou onde cada um pode ser assistido.
Confira a seguir as sugestões da atriz e onde encontrá-las:
O Homem do Sputnik (1959)
Um estranho objeto parecido com o famoso Sputnik cai no quintal de Anastácio, matando suas galinhas de estimação. Ele tenta negociar o suposto satélite para recuperar o prejuízo, mas fato chama a atenção de espiões internacionais, que transformam a vida do pacato Anastácio e de sua esposa Cleci num completo caos.
Onde assistir: É possível encontrar o filme completo no YouTube
Terra em Transe (1967)
Dirigido por Glauber Rocha, o filme é um dos maiores símbolos do Cinema Novo. No longa, o jornalista e poeta Paulo Martins oscila entre diversas forças políticas que lutam pelo poder em Eldorado: o líder da direita Porfírio Diaz, o governador de Alecrim Felipe Vieira e o empresário Júlio Fuentes.
Em uma conversa com a militante Sara, Paulo conclui que o povo de Eldorado precisa de um líder e que Vieira é o nome ideal. Dividido entre a poesia e a política, Paulo agoniza sem conseguir solucionar as incoerências de Eldorado e as suas próprias contradições.
Onde assistir: Globoplay
Todas as Mulheres do Mundo (1967)
Paulo, um grande conquistador e mulherengo, conhece Maria Alice em uma festa. Ele se apaixona e e vai atrás da jovem. Ela está noiva de Leopoldo e hesita em sair com Paulo, mas acaba sendo conquistada. Logo, eles começam a namorar e se casam, para a decepção dos amigos de Paulo. Porém, com a rotina do relacionamento e com os ciúmes, as coisas começam a se complicar.
Onde assistir: Globoplay
Vidas Secas (1963)
Em Vidas Secas, adaptação da obra de Graciliano Ramos, uma família miserável tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano, Sinhá Vitória, seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam sem destino e já quase sem esperanças pelos confins do interior, sobrevivendo às forças da natureza e à crueldade dos homens.
Onde assistir: Globoplay
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes