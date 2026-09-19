4 minisséries do Prime Video para o final de semana (19 e 20/09)

Finalmente chegou o fim de semana e, depois de uma semana corrida, cresce a vontade de encontrar uma produção capaz de prender a atenção sem exigir um compromisso longo.

Para quem está em busca de uma boa história para acompanhar nos dias 19 e 20 de setembro, o Prime Video tem um catálogo recheado de opções para todos os gostos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre tantos filmes e séries disponíveis na plataforma, as produções curtas podem ser uma escolha especialmente interessante para quem quer começar e terminar uma história em poucos dias. Com episódios que avançam rapidamente, as minisséries permitem mergulhar em tramas de mistério sem precisar acompanhar temporadas intermináveis.

E opções não faltam para quem gosta de uma boa maratona. Suspense policial, segredos familiares, relacionamentos marcados por desconfiança e planos de vingança aparecem entre as histórias disponíveis, criando diferentes caminhos para quem quer aproveitar o tempo livre diante da tela.

Nesse cenário, a curadoria faz a diferença. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o fim de semana com quatro minisséries de mistério e suspense.

4 séries para ver agora no Prime Video

O Roubo

Cena de O Roubo - Foto: Divulgação

O Roubo transforma um dia aparentemente comum em uma situação de extremo perigo. A trama começa quando uma quadrilha armada invade a empresa de investimentos Lochmill Capital e mantém os funcionários sob controle, enquanto bilhões em fundos de pensão estão em jogo.



No centro do caos estão os amigos Zara (Sophie Turner) e Luke (Archie Madekwe), que são obrigados a colaborar durante o assalto. Enquanto isso, o Inspetor-Chefe Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) assume a investigação e tenta descobrir o que está por trás da operação.

O caso, porém, pode ser muito maior do que aparenta. Além de lidar com as consequências do crime, Rhys enfrenta problemas financeiros próprios após uma recaída no vício em jogos de azar, acrescentando outra camada de tensão à investigação.

56 Dias

Cena de 56 Dias - Foto: Divulgação

Em 56 Dias, um corpo não identificado é encontrado na banheira de um luxuoso apartamento, dando início a uma investigação que exige que dois detetives reconstruam os acontecimentos que levaram ao assassinato.



Baseada no livro homônimo de Catherine Ryan Howard, a série acompanha o caso envolvendo Oliver Kennedy (Avan Jogia), um jovem milionário, e sua namorada Ciara Wyse (Dove Cameron). Para descobrir a identidade da vítima e encontrar o responsável pelo crime, os detetives Karl Connelly (Dorian Missick) e Lee Reardon (Karla Souza) precisam voltar no tempo.

A Namorada Ideal

Cena de A Namorada Ideal - Foto: Divulgação

A Namorada Ideal acompanha Laura (Robin Wright), uma mulher que aparenta ter uma vida perfeita, com uma carreira de sucesso, um marido amoroso e uma família feliz. A rotina, porém, muda quando seu filho Daniel (Laurie Davidson) apresenta Cherry (Olivia Cooke), sua nova namorada.



O que deveria ser apenas um encontro familiar rapidamente se transforma em uma situação desconfortável. Laura começa a acreditar que Cherry esconde alguma coisa e passa a questionar as intenções da jovem em relação ao filho.

Turismo Selvagem

Cena de Turismo Selvagem - Foto: Divulgação

Em Turismo Selvagem, uma viagem que deveria representar o momento perfeito para um casal se transforma em um plano de vingança. Liv (Jenna Coleman) acredita estar vivendo uma boa fase ao lado do marido, Will (Oliver Jackson-Cohen), em Nova York.



Tudo muda às vésperas da viagem dos sonhos, quando ela descobre que o marido mente e a trai há muito tempo. Os dois ainda embarcam para conhecer as estradas e os parques nacionais da costa dos Estados Unidos, mas Liv passa a imaginar os “acidentes terríveis” que poderiam acontecer com o esposo.

A situação muda novamente quando o casal encontra antigos conhecidos no meio de uma trilha. A partir daí, os planos de Liv e os rumos das férias ganham novas possibilidades, enquanto a viagem se transforma cada vez mais em uma história de vingança.