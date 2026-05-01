Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

4 séries curtas da Netflix para maratonar neste Dia do Trabalhador

Lista reúne produções ideais para aproveitar os dias de folga

Beatriz Santos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Essas séries da Netflix são perfeitas para aproveitar o feriadão
Essas séries da Netflix são perfeitas para aproveitar o feriadão - Foto: Divulgação

O feriadão do Dia do Trabalhador chegou junto com a sexta-feira, e nada melhor do que uma boa série para emendar todos os dias de folga e aproveitar o tempo livre. Pensando nisso, a Netflix conta com ótimas opções para quem busca produções de qualidade sem precisar se comprometer com longas temporadas.

Entre tramas intensas, histórias baseadas em fatos reais e produções que flertam com o suspense e o terror, o catálogo reúne títulos que prendem a atenção logo nos primeiros episódios. A ideia é simples: séries curtas, diretas e com ritmo suficiente para manter a maratona sem pausas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Só 8 episódios: a série viciante da Netflix ideal para quinta-feira
Documentário revela histórias emocionantes de trabalhadoras domésticas
Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos

A seleção passeia por diferentes gêneros, indo do thriller político ao drama investigativo, passando pelo horror psicológico e narrativas sombrias. Isso amplia as possibilidades para quem quer variar o conteúdo durante o feriado, sem cair na repetição.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer aproveitar o tempo livre com boas histórias.

4 séries para ver AGORA na Netflix

Irracional

Cena de Irracional
Cena de Irracional | Foto: Divulgação

Muncie Daniels (Colman Domingo), um ex-consultor político e comentarista de TV, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao testemunhar um assassinato durante um retiro na floresta dos Poconos. A vítima é um conhecido supremacista branco, e, inesperadamente, Muncie passa de testemunha a suspeito.

Perseguido e acusado injustamente, ele se envolve em uma trama complexa de conspiração global, forçando-o a lutar por sua inocência. Enquanto tenta limpar seu nome, Muncie embarca em uma jornada de reconciliação com sua família e revisita valores que havia perdido.

A Grande Descoberta

Cena de A Grande Descoberta
Cena de A Grande Descoberta | Foto: Divulgação

A Grande Descoberta é uma série inspirada em uma história real que explora a resolução de um duplo homicídio que permaneceu sem solução por 16 anos em Linköping, Suécia. O caso, ocorrido em 2004, é finalmente esclarecido graças ao trabalho inovador de um genealogista.

Na trama, um detetive e um genealogista formam uma parceria improvável para encontrar o assassino antes que o caso seja encerrado definitivamente, enquanto a investigação revela os impactos profundos de crimes não solucionados.

Marianne

Cena de Marianne
Cena de Marianne | Foto: Divulgação

Emma (Victoire Du Bois) é uma escritora que tem sido atormentada por pesadelos com uma bruxa chamada Marianne. A romancista então decide usar seus livros como tentativa de manter a criatura maligna longe.

No entanto, ela percebe que os personagens estão ganhando vida, sendo obrigada a voltar para casa e descobrir o motivo, em uma narrativa marcada por tensão constante e elementos sobrenaturais.

Ratched

Cena de Ratched
Cena de Ratched | Foto: Divulgação

Ratched se passa em 1947, enquanto a jovem Mildred Ratched (Sarah Paulson) inciava sua carreira profissional no sistema de saúde mental. Ao longo dos anos, sua trajetória toma um rumo cada vez mais sombrio.

Com o decorrer do tempo, ela passa de uma simples enfermeira para um verdadeiro monstro, realizando uma série de assassinatos, em uma trama que explora transformação, poder e moralidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Essas séries da Netflix são perfeitas para aproveitar o feriadão
Play

O novo filme de ação eletrizante da Netflix que vai salvar seu sábado

Essas séries da Netflix são perfeitas para aproveitar o feriadão
Play

Filme de comédia baiano ganha primeiro trailer oficial; veja

Essas séries da Netflix são perfeitas para aproveitar o feriadão
Play

O filme de terror que inspirou clipe histórico de Michael Jackson

Essas séries da Netflix são perfeitas para aproveitar o feriadão
Play

Terror com tubarões: o que é real no novo filme da Netflix

x