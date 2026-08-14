5 filmes da Netflix para aquecer o coração e alegrar essa sexta (14/08

Finalmente chegou a sexta-feira! Depois de uma semana corrida, nada melhor do que aproveitar algumas horas de descanso para preparar uma pipoca, se jogar no sofá e escolher um bom filme para assistir.

Para quem gosta de histórias capazes de emocionar, arrancar algumas risadas ou simplesmente deixar a noite mais leve, a Netflix reúne opções para diferentes momentos. Entre romances, dramas e comédias, o catálogo tem produções que podem transformar uma sexta-feira comum em uma boa sessão de cinema em casa.

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O problema é que, diante de tantas opções, escolher o que assistir pode acabar levando mais tempo do que o próprio filme. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco títulos para quem quer dar o play nesta sexta-feira, 14, e aproveitar a noite sem precisar passar horas navegando pelo catálogo.

5 filmes para assistir nesta sexta-feira (14)



1. Ainda Estou Aqui (2022)

Para quem gosta de romances que misturam amor, emoção e uma dose de sobrenatural, Ainda Estou Aqui (2022) pode ser uma escolha certeira.

O filme acompanha Tessa (Joey King), uma jovem que cresceu passando por diferentes abrigos e não acredita muito na possibilidade de viver um grande amor. A vida dela muda quando conhece Skylar (Kyle Allen), um rapaz romântico com quem começa um relacionamento.

Os dois vivem uma intensa história de amor até que um acidente de carro muda completamente o rumo da vida de Tessa. Depois de sobreviver à tragédia, ela passa pelo difícil processo de luto e começa a acreditar que Skylar está tentando se comunicar com ela do outro lado.

A produção combina romance e ficção científica enquanto acompanha a personagem diante da ausência, da dor e da dificuldade de aceitar a perda.

Ainda Estou Aqui - Foto: Reprodução

2. Mensagens para Isabelle



Se a ideia é assistir a uma história que mistura romance, humor e emoção, Mensagens para Isabelle também merece entrar na lista.

O filme acompanha Jill (Zoey Deutch), uma jovem que continua deixando mensagens de voz no antigo telefone da irmã, Isabelle, depois da morte dela. O que Jill não sabe é que o número foi repassado para outra pessoa.

É assim que Wes (Nick Robinson), um corretor de imóveis, começa a receber os áudios. Inicialmente divertido com as mensagens sinceras e cheias de histórias da desconhecida, ele passa a se interessar por Jill mesmo sem conhecê-la pessoalmente.

A produção brinca com referências clássicas das comédias românticas enquanto constrói uma história sobre luto, conexão e a possibilidade de encontrar alguém inesperadamente. O longa é escrito e dirigido por Leah McKendrick.

Mensagens para Isabelle - Foto: Reprodução

3. O Que Fica por Dizer



Para quem prefere uma história mais dramática e emocional, O Que Fica por Dizer chegou à Netflix nesta quinta-feira, 13, e pode ser uma opção para acompanhar com calma durante a noite.

O filme acompanha Joane (Jodi Sta. Maria), uma roteirista de televisão bem-sucedida que leva uma vida aparentemente tranquila. Tudo muda quando sua mãe, Paz (Agot Isidro), reaparece depois de 27 anos sem contato.

O reencontro faz antigas feridas voltarem à tona e coloca mãe e filha diante de segredos dolorosos que podem mudar completamente a vida das duas.

Confrontada com questões relacionadas à mortalidade, ao perdão e às marcas deixadas pelo passado, a família precisa lidar com sentimentos que ficaram guardados durante décadas.

O Que Fica por Dizer - Foto: Reprodução

4. 72 Horas em Miami



Agora, se a intenção é deixar o drama de lado e apostar em algumas boas risadas, 72 Horas em Miami é uma alternativa mais descontraída.

O filme acompanha Joe (Kevin Hart), um executivo de publicidade de 40 anos que está desesperado para salvar a própria carreira. Em uma situação inesperada, ele acaba sendo adicionado por engano ao grupo de mensagens de uma despedida de solteiro.

Em vez de simplesmente sair da conversa, Joe decide se juntar ao grupo de jovens que está viajando para a Flórida. A partir daí, ele entra em uma sequência de festas, confusões e situações inesperadas enquanto tenta aproveitar a viagem e, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de recuperar o rumo profissional.

Com Kevin Hart no papel principal, a produção aposta no choque entre gerações e em uma viagem caótica para construir sua história. O filme chegou à Netflix em julho de 2026.

72 Horas em Miami - Foto: Reprodução

5. Tudo que uma Garota Quer



Para fechar a lista com uma opção nostálgica, Tudo que uma Garota Quer é daqueles filmes que combinam romance, comédia, aventura e uma boa dose de conflitos familiares.

A história acompanha Daphne Reynolds (Amanda Bynes), uma jovem americana de 17 anos que decide viajar para a Inglaterra em busca do pai que nunca conheceu.

Ao encontrar Henry Dashwood (Colin Firth), Daphne descobre que ele vive uma realidade completamente diferente daquela que imaginava. Enquanto tenta se aproximar do pai, ela também precisa lidar com as rígidas regras da família e com um universo social distante de sua criação.

Entre conflitos familiares, romance e situações inesperadas, a jovem começa a conquistar seu espaço e percebe que encontrar o pai pode ser apenas o começo de uma transformação em sua própria vida.

Tudo que uma Garota Quer - Foto: Reprodução

Agora é só escolher o filme



Se a ideia para esta sexta-feira, 14, é descansar, esquecer um pouco a correria da semana e aproveitar uma boa história, opções não faltam.

Entre romance, drama, comédia e histórias sobre família, os cinco filmes da lista entregam propostas diferentes para deixar a noite mais leve — ou, dependendo da escolha, garantir algumas lágrimas antes de dormir.

Agora é só preparar a pipoca, escolher o título que mais combina com o seu humor e dar o play.