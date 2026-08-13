Só 6 episódios: suspense policial da Netflix para assistir quinta (13/08)

Para quem gosta de suspense policial direto ao ponto, "Cidade de Sombras" é a série perfeita para esta quinta-feira, 13. A série da Netflix tem apenas seis episódios, cada um com duração média de 45 a 50 minutos, o suficiente para maratonar a trama completa em cerca de cinco horas.

Dirigida por Jorge Torregrossa, com roteiro de Carlos López e Clara Esparrach a partir do primeiro romance de Aro Sáinz de la Maza, a série reúne no elenco Isak Férriz, Verónica Echegui, Ana Wagener, Manolo Solo e Jordi Rico.

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Qual é a história de Cidade de Sombras

A trama começa com a descoberta chocante de um corpo carbonizado pendurado na fachada de um dos edifícios mais famosos de Barcelona. O crime provoca o retorno de Milo Malart (Isak Férriz), detetive suspenso por insubordinação, que passa a conduzir a investigação ao lado da inspetora Rebeca Garrido (Verónica Echegui).

À medida que a dupla avança na apuração, o caso revela conexões perigosas entre a vítima e grupos influentes da cidade, e as pressões externas para encerrar a investigação rapidamente só aumentam, junto com o risco de novos assassinatos.

Uma dupla de métodos opostos

Um dos motores da narrativa é justamente o contraste entre os dois protagonistas: enquanto Milo conduz o caso de forma intuitiva e obsessiva, Rebeca adota uma abordagem rigorosa e analítica. O choque constante entre os dois estilos investigativos ajuda a aprofundar os dilemas morais da trama, além de sustentar boa parte da tensão entre os episódios.

Vale destacar ainda um detalhe emocional da produção: logo nos primeiros minutos, a série exibe uma dedicatória a Verónica Echegui, marcando o que se tornou o último trabalho da atriz antes de seu falecimento.

Vale a pena assistir Cidade de Sombras ?

Sim, especialmente para quem gosta de suspenses policiais compactos, sem episódios de recheio. A combinação entre um crime brutal, uma investigação que expõe corrupção em altos escalões e uma dupla de detetives com métodos opostos garante ritmo do início ao fim.

Com apenas seis episódios, "Cidade de Sombras" é a escolha perfeita para quem quer fechar uma história completa ainda nesta quinta-feira, sem precisar esperar por temporadas futuras.